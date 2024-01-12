Азербайджан продолжит укреплять армию с целью исключить любые угрозы со стороны Армении - Алиев

Баку. 11 января. ИНТЕРФАКС - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сделает все для того, чтобы в регионе не было новой войны, но при этом Баку продолжит укреплять вооруженные силы страны.

"Мы никогда не должны успокаиваться. Если помните, после Второй Карабахской войны (осенью 2020 года, - "ИФ") я сказал, что мы должны создать более сильную армию. И мы сделали это. За последние три года мы прошли большой путь", - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, очень важную роль в антитеррористической операции, проведенной Азербайджаном в сентябре 2023 года в Карабахе, сыграли новые соединения, новая техника, новые боеприпасы, самое современное оборудование.