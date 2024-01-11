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Интерфакс-АВН

США и Великобритания сбили 18 беспилотников и три ракеты хуситов в Красном море - CENTCOM

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Военный вертолет хуситов пролетает над грузовым кораблем Galaxy Leader в Красном море
Военный вертолет хуситов пролетает над грузовым кораблем Galaxy Leader в Красном море.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Houthi Military Media

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - ВМС США и Великобритании сбили 18 беспилотников и три ракеты, выпущенные базирующимися в Йемене хуситами в южную часть Красного моря, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

"Поддерживаемые Ираном хуситы предприняли комплексную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия иранской разработки (OWA UAVS), противокорабельных крылатых ракет и противокорабельной баллистической ракеты из районов, контролируемых хуситами из Йемена в южную часть Красного моря, к международным морским путям, по которым проходили транзитом десятки торговых судов", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X в среду.

Отмечается, что 18 беспилотных летательных аппаратов OWA, две противокорабельные крылатые ракеты и одна противокорабельная баллистическая ракета были сбиты совместными усилиями авианосцев США - USS Dwight D. Eisenhower, USS Gravely, USS Laboon, USS Mason и Великобритании HMS Diamond.

По первоначальным оценкам, в результате атак не было повреждено ни одного корабля, никто не пострадал.

Тем временем телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона сообщил о 24 сбитых ракетах и беспилотниках хуситов.

"Мы можем подтвердить, что атака хуситов произошла сегодня недалеко от южной части Красного моря. Мы предоставим дополнительные подробности, когда они будут доступны", - заявил телеканалу один из представителей министерства обороны.

Это 26-е нападение хуситов на коммерческие судоходные пути в Красном море с 19 ноября.

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Авианосец
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