Войти
Интерфакс-АВН

Главную базу Балтфлота дооборудуют для дизельных подлодок нового поколения - главком ВМФ РФ

329
0
0
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС - На всех российских флотах развернута работа по развитию системы базирования кораблей, в том числе в Балтийске (Калининградская область) - для дизельных подводных лодок нового поколения, сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Работа по развитию системы базирования развернута и ведется по следующим основным направлениям: на Северном и Тихоокеанском флотах - по подготовке инфраструктуры к приему поступающих на вооружение подводных лодок новых проектов", - сказал Евменов в интервью, которое опубликовано в среду в газете Минобороны РФ "Красная звезда".

По словам главкома, на Черноморском флоте идут работы по наращиванию системы базирования в Новороссийске и Крыму, в Дагестане - по обустройству основного пункта базирования Каспийской флотилии.

"На Балтийском флоте - по реконструкции и дооборудованию главной военно-морской базы Балтийск для обеспечения базирования соединений надводных кораблей типа корвет и дизель-электрических подводных лодок нового поколения", - сообщил Евменов.

В мае 2021 года главком ВМФ РФ заявил, что Балтийский флот получит новые дизельные подлодки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
КФ
ТОФ
ЧФ
Похожие новости
11.01.2024
На защите национальных интересов страны в Мировом океане
23.06.2022
ВМФ России сданы еще два противодиверсионных катера проекта 21980
29.03.2022
Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию
06.01.2014
ГОЗ 2013. Почему Минобороны и предприятия ОПК сумели найти общий язык
14.01.2013
Океанские перспективы флота России
05.10.2009
Гремя огнем, сверкая блеском стали
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.01 08:54
  • 58122
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.01 04:56
  • 0
Будет ли Россия пытаться "захватить" б. Украину?
  • 11.01 03:21
  • 2
Военные приготовления НАТО
  • 10.01 23:59
  • 339
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 10.01 19:24
  • 3
Бинокли JIM-LR разлетаются как горячие пирожки
  • 10.01 14:24
  • 0
А чьи острова? Противостояние в Южной Атлантике
  • 10.01 12:27
  • 5
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 10.01 06:55
  • 9
Способен ли "Запад" на конвенциональную (или ядерную с ТЯО) войну с Россией?
  • 10.01 01:08
  • 8
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 09.01 15:16
  • 1
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 09.01 11:35
  • 1
Российские войска получили новейшие САУ "Коалиция-СВ"
  • 09.01 05:32
  • 0
Об оценке качества и "силы" военной техники.
  • 09.01 03:47
  • 1
Французский телеканал: Применение ВС России крылатых ракет с тепловыми ловушками затрудняет работу операторов ПЗРК Stinger ВСУ
  • 09.01 03:33
  • 1
Кандидат в президенты США: Мало кто понимает, что означает война на Украине для крупного бизнеса
  • 09.01 01:24
  • 10
Об отличиях возможностей ВС РФ и ВСУ по прорыву обороны