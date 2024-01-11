Для ВМФ РФ создадут новые противолодочные самолеты и палубные истребители - главком

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС - Военно-морской флот России рассчитывает получить перспективные противолодочные самолеты и палубные истребители, сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов.
"Развитие морской штурмовой и истребительной авиации обеспечивается за счет перевооружения на современные авиационные комплексы поколения "4++" (к нему относится многофункциональный истребитель Су-30СМ2) и поступления корабельных ударных вертолетов Ка-52К, а также создания перспективных корабельных авиационных комплексов истребительной авиации", - сказал Евменов в интервью газете "Красная звезда".