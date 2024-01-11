Для ВМФ РФ создадут новые противолодочные самолеты и палубные истребители - главком

Четыре поставленных в конце 2021 года Морской авиации ВМФ России модифицированных истребителя Су-30СМ2 с синими бортовыми номерами с "78" по "81", производства Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут", во время промежуточной посадки в Новосибирске (Толмачево) при перегоне из Иркутска в Черняховск (Калининградская область) в состав 4-го гвардейского морского штурмового авиационного полка 34-й смешанной авиационной дивизии авиации Балтийского флота. Новосибирск, 25.01.2022.

Источник изображения: NSK Planes