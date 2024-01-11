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Интерфакс-АВН

Для ВМФ РФ создадут новые противолодочные самолеты и палубные истребители - главком

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Су-30СМ2
Четыре поставленных в конце 2021 года Морской авиации ВМФ России модифицированных истребителя Су-30СМ2 с синими бортовыми номерами с "78" по "81", производства Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут", во время промежуточной посадки в Новосибирске (Толмачево) при перегоне из Иркутска в Черняховск (Калининградская область) в состав 4-го гвардейского морского штурмового авиационного полка 34-й смешанной авиационной дивизии авиации Балтийского флота. Новосибирск, 25.01.2022.
Источник изображения: NSK Planes

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС - Военно-морской флот России рассчитывает получить перспективные противолодочные самолеты и палубные истребители, сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Развитие морской штурмовой и истребительной авиации обеспечивается за счет перевооружения на современные авиационные комплексы поколения "4++" (к нему относится многофункциональный истребитель Су-30СМ2) и поступления корабельных ударных вертолетов Ка-52К, а также создания перспективных корабельных авиационных комплексов истребительной авиации", - сказал Евменов в интервью газете "Красная звезда".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Су-30
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