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Интерфакс-АВН

ВМФ России получит ударные дроны - главком

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Строящийся для Министерства обороны Российской Федерации серийный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец" ("Орион") с серийным номером "012" в цеху предприятия АО "Кронштадт" (Москва), 26.02.2021
Строящийся для Министерства обороны Российской Федерации серийный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец" ("Орион") с серийным номером "012" в цеху предприятия АО "Кронштадт" (Москва), 26.02.2021.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС - Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов рассчитывает, что российская морская авиация будет усилена ударными беспилотниками "Охотник" и "Иноходец".

"Особое внимание уделяется развитию беспилотной авиации. Спланировано поступление на вооружение современных беспилотных комплексов "Иноходец", "Охотник", - сказал Евменов в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

Официально сообщалось, что компания "Сухой" (ОАК, "Ростех") с 2011 года работает над созданием первого в России тяжелого ударного беспилотника большой продолжительности полета. Изначально планировалось, что серийные поставки "Охотника" начнутся в 2025 году, однако в августе 2020 глава ОАК Юрий Слюсарь сообщал, что по заданию Минобороны РФ разработка нового дрона ускорена, чтобы начать его поставки в 2024 году.

По официальной информации, взлетная масса "Охотника" составляет 20 тонн. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что боевая нагрузка "Охотника" - 6 тонн, дальность полета - около 6 тыс. км, а высота - 18 км.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Проекты
2020-й год
БПЛА
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