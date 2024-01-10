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Интерфакс-АВН

G7, ряд стран "глобального Юга" в декабре тайно обсудили с Украиной возможность мирного урегулирования - СМИ

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Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Hassan Ammar

Вашингтон. 9 января. ИНТЕРФАКС - G7 и некоторые страны "глобального Юга" в декабре провели в Эр-Рияде тайную встречу с представителями Украины для обсуждения возможности мирных переговоров между Киевом и Москвой, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Секретная встреча прошла в прошлом месяце между Украиной, ее союзниками по "группе семи" и небольшой группой стран "глобального Юга", чтобы добиться поддержки условий Киева для проведения мирных переговоров с Россией", - информирует агентство.

Встреча состоялась 16 декабря в Эр-Рияде. В ней, в частности, приняли участие Саудовская Аравия, Индия и Турция. Другие страны "глобального Юга", к примеру, Китай, Бразилия и ОАЭ, не отправили на нее своих представителей.

По данным Bloomberg, переговоры проходили тайно отчасти для того, чтобы страны-участницы "ощущали себя более комфортно". Собеседники агентства отметили, что менее масштабный формат встречи позволил провести более свободное и откровенное обсуждение так называемой украинской "формулы мира", а также принципов потенциального взаимодействия с Россией в будущем.

По данным источников, участники не достигли существенных успехов в обсуждениях.

"Украина и ее союзники по G7 продолжали сопротивляться призывам стран "глобального Юга" напрямую взаимодействовать с Россией", - пишет агентство.

Союзники Киева вновь заявили, что продолжат поддерживать Украину.

Bloomberg сообщает, что Украина и G7 запланировали провести более широкую встречу на следующей неделе в Швейцарии, на нее пригласили более 100 стран. Встреча пройдет в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе. Предыдущие подобные сессии состоялись в 2023 году в Копенгагене, Джидде и на Мальте.

Киев хочет организовать в начале этого года саммит, который бы "служил трамплином для разработки плана, основанного на ряде согласованных принципов, в качестве основы для любых будущих переговоров с Москвой". Некоторые страны считают преждевременным проведение встречи на уровне глав государств в ближайшие месяцы, в то время как другие хотят участия России в этом процессе.

При этом в США и ЕС пока не могут одобрить дополнительное финансирование Украины. Так, на саммите ЕС 14-15 декабря 2023 года Евросовет не смог из-за позиции Венгрии утвердить поправки к бюджету ЕС на 2024-2027 годы, предусматривающие макрофинансовую помощь Украине в 50 млрд евро. Глава Евросовета Шарль Мишель заявлял о намерении созвать 1 февраля 2024 года внеочередной саммит, на котором главы государств и правительств стран ЕС вернутся к пересмотру союзного бюджета с учетом макрофинансовой помощи Украине.

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Венгрия
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Китай
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Саудовская Аравия
США
Турция
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Проекты
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