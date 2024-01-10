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ЦАМТО

Израиль намерен закупить в США 155-мм боеприпасы – DSCA

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155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Matt Rourke

ЦАМТО, 9 января. Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" 155-мм снарядов M107 и сопутствующего оборудования.

Полная стоимость соглашения может составить 147,5 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 29 декабря 2023 года.

Правительство Израиля обратилось к США с запросом на приобретение дополнительного оборудования для 155-мм боеприпасов (взрыватели, капсюли и заряды), которое будет добавлено к ранее согласованному пакету продажи, стоимость которого не превышала порогового значения, необходимого для уведомления Конгресса. Начальный кейс стоимостью 96,51 млн. долл. включал 4792 ед. 155-мм фугасных артиллерийских снарядов M107; 52229 ед. 155-мм фугасных артиллерийских снарядов M795; 30 тыс. метательных зарядов M4; сопутствующую техническую документацию и логистическую поддержку. Теперь ориентировочная общая стоимость пакета составляет 147,5 млн. долл.

Госсекретарь представил Конгрессу подробное обоснование наличия чрезвычайной ситуации, которая требует немедленной продажи правительству Израиля вышеупомянутой продукции оборонного назначения и услуг, что соответствует интересам национальной безопасности США. Таким образом, отменяются требования рассмотрения продажи Конгрессом в соответствии с разделом 36(b) Закона о контроле за экспортом оружия с внесенными в него поправками.

Как заявлено, США по-прежнему готовы обеспечивать безопасность Израиля, поскольку развитие и поддержание потенциала самообороны этой страны соответствует национальным интересам США. Продажа согласуется с этими целями.

Израиль будет использовать боеприпасы в качестве средства сдерживания региональных угроз и усиления обороноспособности страны. При этом ВС Израиля не испытают затруднений при принятии боеприпасов на вооружение.

Поставки будут производиться из наличия Сухопутных войск США.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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Израиль
США
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