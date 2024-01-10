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Военное обозрение

Ходаковский: экономика и демография - две «ахиллесовых пяты» Украины

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Источник изображения: topwar.ru

С начала 2022 года внимание практически всего мира приковано к российской СВО на Украине, которая несомненно является крупнейшим конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны. Именно поэтому многие военные эксперты пристально следят за сводками с фронтов, чтобы иметь возможность делать какие-то прогнозы касательно будущего развития и конечных результатов противостояния.

В свою очередь, по мнению замначальника ГУ Росгвардии по ДНР Александра Ходаковского, закладка «фундамента» будущей победы ВС РФ идет уже давно и происходит это отнюдь не в сводках о локальных столкновениях на ЛБС.

Как написал военный в своем ТГ-канале, с учетом наличия у сторон различного вооружения и плотного минирования, при грамотной расстановке сил можно «играть в военный пинг-понг» до бесконечности. Достаточно лишь «подпитывать» армию людскими ресурсами и вооружением.

В то же время по мнению Ходаковского, именно последние две составляющие делают победу ВС РФ в данном конфликте неизбежной.

Воевать и побеждать можно только тогда, когда топлива в баках хватает

- подчеркнул военный.

При этом замначальника ГУ Росгвардии по ДНР пояснил, что экономика Украины без западной помощи сегодня не превышает бюджета Москвы. Подобного потенциала Киеву надолго не хватит, а западные партнеры уже начали уставать от проекта Украина.

Кроме того, со слов Ходаковского, с людским ресурсом у ВСУ дела обстоят еще хуже. Колоссальные потери на фронте и усталость украинских граждан от войны ведут киевский режим к неминуемой катастрофе.

Экономика и демография - две «ахиллесовых пяты» Украины

- подытожил Ходаковский.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
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