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Интерфакс-АВН

Минимум 12 новых комплексов для обнаружения и распознавания объектов в космосе будут развернуты за год на территории РФ - Минобороны

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Оптико-электронный комплекс распознавания космических объектов 54Ж6 "Окно" российской Системы контроля космического пространства (СККП) в Нуреке (Таджикистан)
Оптико-электронный комплекс распознавания космических объектов 54Ж6 "Окно" российской Системы контроля космического пространства (СККП) в Нуреке (Таджикистан).
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Москва. 8 января. ИНТЕРФАКС - На территории России до 2025 года планируется развернуть более десятка новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов для обнаружения и распознавания космических объектов, сообщило министерство обороны РФ.

"В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства Космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения. До 2025 года на территории России планируется развернуть более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "для переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию систем и комплексов нового поколения".

Также сообщается, что "дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил (КВ ВКС) в 2023 году провели около 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами".

"Кроме того, в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы выполнили более 120 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами. При этом среднесуточный показатель интенсивности сеансов управления и обеспечения управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки составил около 1 400 сеансов", - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Проекты
СККП
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