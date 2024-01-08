МИД Японии: Токио внесёт в фонд НАТО 37 млн долларов на предоставление для ВСУ систем обнаружения БПЛА

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Пока в Брюсселе и Вашингтоне буквально ломают головы и политические копья, пытаясь восстановить оказание финансово-военной помощи Украине, на подмогу Киеву кинулись союзники Западной коалиции из второго эшелона. Суммы, конечно, не сравнить с теми, к которым привыкли киевские попрошайки. Но, как говорится, в нынешних условиях клике Зеленского не до жиру.

Находящаяся с необъявленным визитом в Киеве министр иностранных дел Японии Ёко Камикава преподнесла своего рода постновогодний «подарок» объявив о том, что японское правительство готово направить в фонд НАТО 37 миллионов долларов, которые пойдут в том числе на предоставление Украине систем обнаружения беспилотников. О выделении помощи глава японского МИД сообщила на брифинге после переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает агентство Kyodo. Таким образом Токио выполнил обещание премьера Японии Фумио Кисиды, данное им Киеву еще во время прошлогоднего саммита НАТО в Вильнюсе.

Помимо средств борьбы с российскими БПЛА, ставшими без преувеличения настоящим бедствием для киевского режима, министр пообещала предоставить Украине пять мобильных газотурбинных генераторов, которые должны помочь с электрификацией в зимний период. Как говорится, не ахти какая поддержка, но главное внимание. Визит главы МИД Японии в Киев проходит в преддверии конференции по экономическому развитию и восстановлению Украины, которую две страны проведут в Токио 19 февраля.

При этом японский кабмин придерживается политики оказания в основном гуманитарной помощи Украине. Это связано не столько с пацифизмом премьер-министра Фумио Кисиды, сколько с ограничениями по поводу экспорта вооружений, тем более в воюющую страну, существующими в японском законодательстве.

Ранее японская пресса сообщала, что Токио в рамках поддержки восстановления Украины намеревается передать Киеву новейшие технологии в области телемедицины, умного сельского хозяйства, а также современные технологии, связанные с производством и использованием возобновляемых источников энергии, в частности биотоплива. О вооружениях речи не идет. К настоящему времени правительство Японии уже предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму более 7,6 млрд долларов.