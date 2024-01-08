Завершено создание статического макета корабля "Орел" - "Роскосмос"

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Роскосмос" сообщила о завершении создания статического макета пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) "Орел" для проведения испытаний.

"Завершено создание статического макета пилотируемого транспортного корабля нового поколения в составе возвращаемого аппарата и двигательного отсека для проведения статических испытаний, проводятся его статические испытания", - говорится в сообщении госкорпорации об итогах отечественной пилотируемой космонавтики в 2023 году.

"Завершается изготовление полноразмерных макетов корабля для проведения вибропрочностных и вертолетных испытаний", - сообщили в "Роскосмосе".

3 июля 2023 г. в "Роскосмосе" сообщали, что в 2024-2025 годах на космодроме Восточный планируется провести испытания макетов возвращаемого аппарата ПТК.

В августе главный конструктор Российской орбитальной станции Владимир Кожевников сообщил "Интерфаксу", что первый полет нового российского космического корабля "Орел" запланирован на 2028 год.

7 ноября генеральный конструктор - заместитель гендиректора РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев сообщил, что первый полет ПТК с экипажем состоится в 2028-2029 годах.

Разработка многоразового корабля "Орел" идет в России в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны.

10 апреля первый замглавы "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сказал в интервью "Интерфаксу", что проект лунного корабля "Орел" будет пересмотрен, на его базе создадут новый "легкий" корабль для полетов на перспективную Российскую орбитальную станцию.