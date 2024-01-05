В предыдущем материале мы подробно рассмотрели аэродромную сеть ВКС России в приграничных с Финляндией областях. Складывающаяся геополитическая обстановка показывает, что вступление Суоми в блок НАТО и расширение военной инфраструктуры альянса на территории страны, увеличивает риски и вызовы для национальной безопасности Российской Федерации на северо-западном операционном направлении. На фоне обострения обстановки в регионе считаем необходимым оценить возможности потенциального противника в случае прямого столкновения на земле и воздухе.

Аэродромная сеть ВВС Финляндии – новая угроза России с северо-запада. Источник: belvpo.com

Согласно справочным данным, по состоянию на конец 2023 года в ВВС Финляндии насчитывалось: 61 истребитель F/A-18С/D Hornet, 65 учебно-боевых Hawk Mк.51A и Hawk Mk.66, 28 лёгких УТС L-70 Vinka и G 115E, 3 военно-транспортных C-295M (один переоборудован в самолёт РЭБ), 6 самолётов связи и управления PC-12, 3 самолёта Learjet 35А\S, предназначенных для аэрофотосъёмки, патрулирования морской акватории и буксировки мишеней, 1 транспортный Fokker F27, 5 самолетов связи PA-31 Navajo. В интересах ВВС Финляндии работают три тяжелых ВТС C-17 Globemaster III из состава транспортного авиакрыла Airlift Wing, базирующиеся на венгерской авиабазе Папа.

На самой северной финской авиабазе Рованиеми на постоянной основе находятся истребители F/A-18С/D Hornet, самолёты связи и управления PC-12, часть которых оснащена аппаратурой радиотехнической разведки, и учебно-тренировочные L-70 Vinka.

В Рованиеми также расположены мастерские по обслуживанию и ремонту авиационной техники, здесь развёрнуто подразделение связи и радиолокации, ответственное за контроль севера страны. Именно на этой авиабазе к 2026 году планируется размещение 64 истребителей F-35.

На авиабазе Куопио Карельского авиационного командования дислоцируются истребители F/A-18С/D Hornet и самолёты PC-12. Для поддержания квалификации лётного состава имеется несколько УТС. Кроме авиационной техники на авиабазе развёрнуты радиотехнические подразделения.

Воздушное командование Сатакунта размещается на авиабазе Тампере-Пирккала. Здесь базируются самолёты C-295M и Learjet 35A/S, и находится радиолокационный узел.

Академия ВВС и штаб воздушного командования находятся на авиабазе Тиккакоски. Для подготовки лётного состава применяются учебно-боевые Hawk Mк 51A/Mk 66, двухместные F/A-18D, а также лёгкие поршневые учебно-тренировочные самолёты.

Что касается самой аэродромной сети, то у Суоми существует прямая договорённость со Швецией, что в случае военной угрозы или при начале полномасштабного вооруженного конфликта самолёты ВВС Финляндии рассредоточиваются, кроме всего, и на шведских аэродромах и запасных взлётно-посадочных полосах.

Несмотря на вышеперечисленное, отметим, что количество гражданских, военных аэродромов и аэродромов совместного базирования только в одной Финляндии в несколько раз превышает количество аэродромов того же класса в Ленинградской области, Республике Карелия и Мурманской области. На сегодняшний день в Суоми находится 1 аэропорт класса «А»; 5 аэропортов класса «Б», 20 аэропортов класса «В». В РФ же аэродромная сеть включает всего 10 аэродромов военного и совместного базирования в приграничных с Финляндией областях:

– в Мурманской области – 6 аэродромов военного и совместного базирования, в том числе аэродром дальней авиации «Оленья», на котором дислоцируются Ту-22 (обозначен на карте пульсирующим красным) (заброшенно – 5);

– в Республике Карелия – 1 аэродром совместного базирования в Петрозаводске (Су-27, Су-27П);

– в Ленинградской области – 3 аэродрома совместного базирования (заброшенно – 4).

Сравнительный анализ показывает, что действующая аэродромная сеть Финляндии превосходит российскую, как минимум, в два раза. Поэтому, считаем важным напомнить о том, в каком состоянии находятся военные аэродромы ЗВО на фоне развертывания американских войск в Финляндии, в частности, рассматривая переброску носителей ядерного оружия – истребителей F-35.

В заключении отметим, что только по официальной информации на авиабазе ВВС в Лапландии, вблизи города Рованиеми к 2026 году будет дислоцироваться около 64 таких истребителей.

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Николай Крылов