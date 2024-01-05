Лидер Ирана ограничит ответ на теракт в Кермане операциями против Израиля и нападениями шиитских группировок на базы США - СМИ

Вашингтон. 4 января. ИНТЕРФАКС - Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи после взрывов в городе Керман призвал избегать втягивания Ирана в прямую конфронтацию с США, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, аятолла Хаменеи призвал военных командиров проявлять "стратегическое терпение" и избегать втягивания Ирана в прямую военную конфронтацию с США любой ценой.

Как заявили собеседники издания, он приказал военным ограничить ответные меры тайными операциями против Израиля или нападениями прокси-группировок на базы США в Сирии и Ираке.

Источники газеты сообщили, что Хаменеи рассматривает недавние убийства иранского командира в Сирии, представителя ХАМАС в Бейруте и теракты в Кермане как скоординированную кампанию Израиля, "направленную на то, чтобы отвлечь внимание от международного возмущения войной в Газе".

Несколько взрывов прогремели в среду в иранском городе Керман в день памяти бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, который погиб в Багдаде 3 января 2020 года после авиаудара ВВС США.

В результате теракта 103 человека погибли, еще по меньшей мере 211 получили ранения.

По предварительным данным, взрывчатка была заложена в две оставленные на кладбище сумки, детонацию произвели дистанционно. В спецслужбах Ирана считают, что взрывы были терактом.

Иранское правительство объявило четверг днем национального траура в связи со взрывами.