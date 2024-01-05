Постпред РФ при ООН: Происходящее в Красном море – прямая проекция событий в секторе Газа

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Последние события в Красном море неразрывно связаны с ситуацией в секторе Газа. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и Совете Безопасности ООН Василий Небензя.

Как утверждает российский дипломат, происходящее в Красном море – прямая проекция событий в секторе Газа. Помимо Красного моря, эскалация насилия в регионе наблюдается на израильско-ливанской границе, на Западном берегу реки Иордан.

Небензя обратил внимание и на действия американской администрации, которая фактически покрывает агрессивную операцию израильской армии в секторе Газа, создавая препятствия для возможного урегулирования конфликта.

США держат в заложниках остальных членов Совета и не дают принять резолюцию с требованием немедленного прекращения огня, раз за разом используя для этого право вето. Вашингтон подрывает все усилия по оказанию гуманитарной помощи палестинцам

- подчеркнул постпред РФ при ООН.

В Красном море в последнее время активизировали свои действия йеменские хуситы из движения «Ансар Алла», опирающегося на поддержку проживающих в Северном Йемене шиитов-зейдитов. Они атаковали суда, следующие из израильского порта Эйлат по Красному морю, или в сам израильский порт.

В ответ США начали формирование военно-морской коалиции для противодействия хуситам, а в Красное море направился иранский военный корабль. Иран, как известно, тесно связан с йеменским движением «Ансар Алла» и поддерживает его.