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Интерфакс-АВН

ВМФ РФ в 2024 году усилят атомной подлодкой "Архангельск" и дизельной "Кронштадт" - Минобороны России

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Подводная лодка проекта 677 "Кронштадт"
Подводная лодка проекта 677 "Кронштадт".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ заявило, что военно-морской флот (ВМФ) в 2024 году усилят новые корабли, в том числе атомная многоцелевая подлодка "Архангельск" и дизельная "Кронштадт".

"В 2024 году Военно-морской флот России продолжит плановое увеличение своего численного состава. Одними из первых его боевой строй пополнят малый ракетный корабль "Буря" и подводная лодка "Кронштадт", которые проходили программу испытаний в Балтийском море в 2023 году", - говорится в сообщении.

Также, по данным военных, после завершения государственных испытаний военно-морской флаг будет поднят на атомном подводном ракетном крейсере "Архангельск" проекта "Ясень-М", предназначенном для Северного флота.

"В течение года будут спущены на воду очередной атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Пожарский", четвертый фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Исаков"", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в 2024 году на воду также будут спущены корвет проекта 20385 "Проворный", морские тральщики проекта 12700, малые ракетные корабли проектов 22800 и 21631, патрульные корабли и большая подводная лодка проекта 636.3 "Якутск" и ряд других кораблей, катеров и судов обеспечения, которые находятся сегодня на стапелях российских судостроительных заводов.

"Архангельск" - третья серийная подлодка модернизированного проекта "Ясень-М".

Официально сообщалось, что эти подлодки вооружены крылатыми ракетами "Оникс" и/или "Калибр". Также сообщали о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20385
22350
636.3
877 Палтус
955 Борей
ГЗЛА
пр. 12700
СФ
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