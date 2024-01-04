Министр обороны Британии предупредил о возможности нанесения ударов по йеменским хуситам из-за их атак на суда в Красном море - СМИ

Лондон. 3 января. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс рассматривает возможность нанесения авиаударов по йеменским хуситам в связи с их нападениями на грузовые суда в Красном море, пишет The Telegraph.

"Великобритания совместно с США разрабатывают планы потенциальных военных ударов по поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене, чтобы противостоять их нападениям на судоходные маршруты, что вызывает хаос на мировых торговых путях", - говорится в публикации.

В частности, Шеппс сообщил, что США и Великобритания готовят беспрецедентное совместное заявление - "последнее устное предупреждение" хуситам.

"Любой атакой, скорее всего, будут руководить США. Это было бы серьезной эскалацией ответных мер против хуситов, и в настоящее время ведутся переговоры о том, чтобы другие страны присоединились к США и Великобритании", - отмечает The Telegraph.

Сама Великобритания может отправить фрегат королевских ВМС Lancaster в Красное море для поддержки уже находящегося там эсминца Diamond.

"У хуситов не должно быть никаких сомнений: мы привержены привлечению злонамеренных субъектов к ответственности за незаконные захваты и нападения", - заявил британский министр.

Два высокопоставленных представителя министерства обороны США сообщили The Telegraph, что администрация президента США Джо Байдена не будет сообщать о своих военных планах заранее, но не исключили перспективы нанесения авиаударов в ближайшем будущем.

"Вооруженные силы США имеют неотъемлемое право на самооборону, и если мы все-таки решим принять какие-либо действия против хуситов, то мы сделаем это в любое время и в любом месте по нашему выбору", - сказал источник в Пентагоне.

ВМС США уже уничтожили в воскресенье три лодки хуситов, ликвидировав не менее 10 боевиков, которые пытались подняться на борт контейнеровоза Hangzhou компании Maersk в Красном море.

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил в телефонных беседах с коллегами из Великобритании Грантом Шеппсом и Нидерландов Кайсой Оллонгрен безопасность судоходства в Красном море, сообщило Минобороны США.

Стороны заявили, что атаки на суда "неприемлемы и глубоко дестабилизируют международный порядок, основанный на правилах".