В ходе группового комбинированного удара поражены предприятия ВПК Украины - Минобороны

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Российские ВС нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и дронами-камикадзе по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса Украины. Основными объектами для российских ракет выступили предприятия, производящие ракеты и беспилотники, выполняющие ремонт военной техники, а также места хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения. Цель удара достигнута. Все объекты поражены.

На основных направлениях без особых изменений, российские войска продолжают вести наступательные действия практически по всей линии соприкосновения. На Купянском основные бои идут в районе Синьковки, противник предпринял шесть попыток атаковать, но безуспешно. На Красно-Лиманском бои в районах Червоная Диброва, Торское, а также Серебрянского лесничества. Имеется тактическое продвижение.

На Донецком противник пытался контратаковать в районе Хромово под Артемовском, но атака была отбита. Бои в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Георгиевка, Курдюмовка и Клещеевка. Продолжается наступление на Часов Яр. Под Авдеевкой бои идут у Степового и коксохимического завода.

Южно-Донецкое направление - бои у Новомихайловки и в районе Старомайорского, на Запорожском без особых изменений, бои на линии Работино - Вербовое. На Херсонском бои в районе Крынок, в остальном изменений нет.

Общие потери ВСУ за сутки: личного состава - 715 человек убитыми и ранеными, 11 единиц бронетехники, включая 7 танков, 24 единицы полевой артиллерии. Средствами ПВО перехвачено 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", уничтожено 34 украинских беспилотника.