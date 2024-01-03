Войти
Военное обозрение

В ходе группового комбинированного удара поражены предприятия ВПК Украины - Минобороны

189
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российские ВС нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и дронами-камикадзе по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса Украины. Основными объектами для российских ракет выступили предприятия, производящие ракеты и беспилотники, выполняющие ремонт военной техники, а также места хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения. Цель удара достигнута. Все объекты поражены.

На основных направлениях без особых изменений, российские войска продолжают вести наступательные действия практически по всей линии соприкосновения. На Купянском основные бои идут в районе Синьковки, противник предпринял шесть попыток атаковать, но безуспешно. На Красно-Лиманском бои в районах Червоная Диброва, Торское, а также Серебрянского лесничества. Имеется тактическое продвижение.

На Донецком противник пытался контратаковать в районе Хромово под Артемовском, но атака была отбита. Бои в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Георгиевка, Курдюмовка и Клещеевка. Продолжается наступление на Часов Яр. Под Авдеевкой бои идут у Степового и коксохимического завода.

Южно-Донецкое направление - бои у Новомихайловки и в районе Старомайорского, на Запорожском без особых изменений, бои на линии Работино - Вербовое. На Херсонском бои в районе Крынок, в остальном изменений нет.

Общие потери ВСУ за сутки: личного состава - 715 человек убитыми и ранеными, 11 единиц бронетехники, включая 7 танков, 24 единицы полевой артиллерии. Средствами ПВО перехвачено 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", уничтожено 34 украинских беспилотника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
Проекты
БПЛА
Похожие новости
01.12.2023
Показаны кадры перехвата расчётом ЗРК 20-й армии ВС РФ ракеты Storm Shadow
29.11.2023
«ВСУ применяют тактику артиллерийских налетов»: во французской прессе оценили роль САУ CAESAR
14.08.2023
Залетное задание: в чем цель атак украинских БПЛА на Москву
11.08.2023
Перебойные поставки: Шойгу объяснил цели накачивания Украины западным оружием
01.06.2023
Черный бункер: уничтожен командный пункт военной разведки Украины
12.12.2022
Запад вынес из украинского конфликта неожиданные уроки
12.12.2022
Reuters: США передадут Киеву средства для усиления ПВО и противодействия БПЛА на $275 млн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.01 02:24
  • 25
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 03.01 02:18
  • 57925
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.01 00:26
  • 12
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 02.01 20:42
  • 25
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
  • 02.01 13:40
  • 1
Перечислены главные IT-прорывы 2023 года
  • 02.01 11:06
  • 2
Программа NGAD истребителя 6-го поколения ВВС США
  • 02.01 08:33
  • 1
Три главные меры подстегнули российскую экономику
  • 01.01 21:08
  • 6
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 01.01 17:19
  • 1
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 01.01 01:54
  • 3
С Новым 2024 годом!
  • 30.12 18:36
  • 9
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 30.12 13:21
  • 247
Космонавтика Илона Маска
  • 30.12 02:43
  • 338
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.12 10:23
  • 82
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.12 10:14
  • 1227
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ