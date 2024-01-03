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Интерфакс-АВН

Более 30 аэропортов РФ до 2030 г планируется оснастить системами подавления дронов - Росавиация

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

Москва. 2 января. ИНТЕРФАКС - Более 30 российских аэропортов до 2030 года планируется оснастить системами подавления беспилотников, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров журналистам во вторник.

"У нас в рамках федерального проекта, утвержденного председателем правительства, до 2030 года планируется оснастить системами обнаружения и подавления дронов на 31 аэродроме в рамках средств федерального бюджета. Кроме того, мы видим интерес на 30 аэродромах в реализации этого проекта за счет средств внебюджетных источников", - сказал Ядров.

"Так, "Шереметьево" делает данный проект не за счет средств федерального бюджета, а за счет внутренних средств, которые они нашли", - добавил он.

Ранее в этом году "Шереметьево" сообщало об установке радиолокационно-оптического комплекса "ЕНОТ-СД" для борьбы с беспилотниками. Сейчас система используется в тестовом режиме.

Также сообщалось, что аэропорт "Внуково" заказал устройства обнаружения и подавления беспилотников. По данным сайта госзакупок, приобретаемая техника - китайского производства.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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