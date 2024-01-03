Две дизельных подлодки проекта "Лада" передадут ВМФ России в 2024 году - ОСК

Субмарины проекта "Лада" - неатомные. Но это грозное и высокотехнологичное оружие.

Москва. 2 января. ИНТЕРФАКС - Две дизельные подводные лодки проекта 677 "Лада" проходят испытания, их передача в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ запланирована на 2024 год, сообщила во вторник "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК).

"Корабелы ОСК продолжают испытания двух подлодок проекта 677 "Лада": "Кронштадт" и "Великие Луки", передача которых запланирована на 2024 год", - говорится в telegram-канале корпорации.

21 декабря 2023 года Балтийский флот сообщил, что подлодка "Великие Луки" для ВМФ РФ вышла на заводские ходовые испытания.

По официальным данным, подлодка "Кронштадт" проекта 677 "Лада" относится к четвертому поколению неатомных подводных лодок. Они предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника.

Субмарины проекта "Лада", в частности, оснащают крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").