Войти
Интерфакс-АВН

Две дизельных подлодки проекта "Лада" передадут ВМФ России в 2024 году - ОСК

199
0
0
Субмарины проекта "Лада" - неатомные. Но это грозное и высокотехнологичное оружие.
Субмарины проекта "Лада" - неатомные. Но это грозное и высокотехнологичное оружие.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 2 января. ИНТЕРФАКС - Две дизельные подводные лодки проекта 677 "Лада" проходят испытания, их передача в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ запланирована на 2024 год, сообщила во вторник "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК).

"Корабелы ОСК продолжают испытания двух подлодок проекта 677 "Лада": "Кронштадт" и "Великие Луки", передача которых запланирована на 2024 год", - говорится в telegram-канале корпорации.

21 декабря 2023 года Балтийский флот сообщил, что подлодка "Великие Луки" для ВМФ РФ вышла на заводские ходовые испытания.

По официальным данным, подлодка "Кронштадт" проекта 677 "Лада" относится к четвертому поколению неатомных подводных лодок. Они предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника.

Субмарины проекта "Лада", в частности, оснащают крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
ОСК
Проекты
677 Лада
БФ
Похожие новости
23.05.2022
Глава "Адмиралтейских верфей" не располагает данными о планах Минобороны РФ построить новые подлодки для Балтфлота
09.12.2021
Глава "Адмиралтейских верфей" сообщил, что пока нет решения о строительстве серии дизельных подлодок для Балтфлота
20.05.2021
В ОСК заявили о готовности построить для Балтфлота РФ дизельные подлодки двух проектов
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
07.09.2020
Водная турбулентность: флот меняет приоритеты закупки кораблей
06.06.2014
Адмиралы отказались принимать построенный на «Северной верфи» корвет «Стойкий»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.01 02:24
  • 25
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 03.01 02:18
  • 57925
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.01 00:26
  • 12
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 02.01 20:42
  • 25
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
  • 02.01 13:40
  • 1
Перечислены главные IT-прорывы 2023 года
  • 02.01 11:06
  • 2
Программа NGAD истребителя 6-го поколения ВВС США
  • 02.01 08:33
  • 1
Три главные меры подстегнули российскую экономику
  • 01.01 21:08
  • 6
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 01.01 17:19
  • 1
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 01.01 01:54
  • 3
С Новым 2024 годом!
  • 30.12 18:36
  • 9
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 30.12 13:21
  • 247
Космонавтика Илона Маска
  • 30.12 02:43
  • 338
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.12 10:23
  • 82
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.12 10:14
  • 1227
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ