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Интерфакс-АВН

Модернизация атомного крейсера "Адмирал Нахимов" идет по графику - журнал ОСК

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Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Ласточкин

Москва. 2 января. ИНТЕРФАКС - Модернизация атомного крейсера "Адмирал Нахимов" идет по графику, сообщил корпоративный журнал "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК).

"Еще одно направление деятельности - ремонт и модернизация надводного корабля проекта 11442М. Крейсер находится у достроечной набережной. В реализации проекта задействована большая кооперация предприятий. "Севмаш" сотрудничает с более чем 150 поставщиками, их география достаточно широкая. Корабелы верфи держат высокий темп, все работы выполняются в соответствии с графиком, согласованным с Военно-морским флотом России", - говорится в публикации.

"Адмирал Нахимов" - советский/российский тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М "Орлан". До 1992 года носил название "Калинин".

Корабль 1-го ранга, входит в состав Северного флота ВМФ России.

Ранее Минобороны сообщало, что после глубокой модернизации "Адмирал Нахимов" станет самым современным крейсером ВМФ РФ. Его, в частности, вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение") и крылатыми ракетами "Калибр" (ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко в январе 2021 года сообщал, что крейсер после завершения модернизации станет флагманом ВМФ.

30 мая 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что модернизация "Адмирала Нахимова" завершится к концу 2024 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Шойгу Сергей
Проекты
1144 Орлан
ГЗЛА
СФ
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