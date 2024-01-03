Польская армия получила очередную партию пусковых установок Homar-K - производную южнокорейских K239 Chunmoo

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Заместитель министра обороны Павел Бейда подчеркнул, что дальнейшие поставки артсистемы Homar-K планируются в 2024 году. Во второй половине декабря было заказано еще 198 шасси Jelcz, предназначенных для этих пусковых установок, на сумму 1,5 млрд злотых.

Homar-K представляет собой полонизированную версию корейской системы K239 Chunmoo, установленную на шасси Jelcz и интегрированную с системой Topaz. Хотя система была заказана (контракт на внедрение) в ноябре 2022 года, она уже настроена для работы в системе управления артиллерией Польши. Первый исполнительный контракт предусматривает поставку 218 пусковых установок и более 10 тысяч ракет к 2027 году. управляемые ракеты (большая часть которых — ракеты CGR-80 с дальностью 80 км, а несколько сотен — баллистические ракеты с дальностью 290 км).

Каждая пусковая установка «Хомар-К» может нести до 12 ракет CGR-80 (по шесть в каждой) или две баллистические ракеты. Планируется интеграция системы «Хомар-К» с неуправляемыми 122-мм ракетами, используемыми в системе «Лангуста», концепция такой интеграции была представлена ​​на MSPO 2023. На втором этапе исполнительного соглашения предусмотрено производство ракет CGR-80 в Польше. в рамках совместного предприятия будет создано, а следующие 72 пусковые установки будут изготовлены польской промышленностью. K239 Chunmoo также может быть интегрирован с ракетами других производителей, например шведско-американской GLSDB. Производитель Hanwha Aerospace также работает над новыми ракетами для этой системы.

Всего Польша заказала у корейских подрядчиков 288 единиц ракетных пусковых установок этого типа.