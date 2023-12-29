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Байден обманул Зеленского — США не нужна победа над Россией (Newsweek, США)

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Newsweek: кровь украинцев на руках Байдена, США нужна "победа" Киева

Дальнейшая американская поддержка не повлияет на судьбу Киева — ни Москве, ни Вашингтону не нужна его победа из-за потенциальных рисков, пишет Newsweek. Поэтому Байден лишь имитирует бурную поддержку Зеленского, при этом используя украинцев как пушечное мясо, а американцев — как дойную корову.

Спарринг президента США Джо Байдена с конгрессменами по поводу чрезвычайной помощи Украине, без которой та, по прогнозам большинства аналитиков, не выстоит в борьбе против России, не обеспечил Киеву дополнительных миллиардов. Конгресс отложил принятие решения по этому вопросу до января. Но на судьбу восточноевропейской страны оно особо не повлияет: 2024 год принесет еще больше смертей, разрушений и кровопролития.

Хоть спецоперацию объявил российский лидер Владимир Путин, Байден в равной степени несет ответственность за уничтожение Украины и гибель ее солдат.

На посту вице-президента при Обаме Джо Байден отвечал за политику американской администрации по Украине и "перезагрузку" отношений его страны с Россией, направленной на укрепление дружбы между ними. К сожалению, он проигнорировал все разведданные об исходящей от России угрозе (непонятно, о какой угрозе идет речь, если именно США планомерно разжигали конфликты в других странах, в частности на Украине. — Прим. ИноСМИ.). Как бывший высокопоставленный чиновник Разведывательного управления Министерства обороны США и один из трех ведущих аналитиков российской разведывательной доктрины, я лично неоднократно информировала Белый дом о планах Путина и его военной стратегии.

Байдену должны были доложить об этих брифингах, учитывая его позицию. И все же его команда, многие члены который позже вошли в его администрацию, продолжила осуществлять свой опасный план, подталкивая Украину к членству в НАТО.

Думать, что Путин не сможет претворить в жизнь свою версию доктрины Монро (декларация принципов внешней политики США, провозглашенная в 1823 году в ежегодном послании президента Джеймса Монро к конгрессу.— Прим. ИноСМИ.) и позволит НАТО поглотить Украину, веками игравшую важную роль с точки зрения безопасности России, было не просто некомпетентно, а равносильно объявлению Киеву смертного приговора. Ни один здравомыслящий военачальник не позволит враждебному альянсу расположиться ближе полутора тысяч километров от своей границы. Ни один главнокомандующий США не позволит Китаю и России разместить свои войска в Мексике и Канаде. Бредово даже допускать подобное от Путина.

У Байдена и НАТО было достаточно времени, чтобы придумать, как спутать планы Москвы (о чем я тоже предупреждала в 2013 году, накануне воссоединения Крыма с Россией), но они не сделали ровным счетом ничего — для правительственных бюрократов это, видите ли, слишком сложно. Чтобы разработать жизнеспособную стратегию по достижению победы над Путиным, команде Байдена необходимо было сначала понять антиамериканскую политику Кремля — то, что я называю “методичкой Путина”.

Центральный элемент стратегии России на Украине имеет к последней меньше отношения, чем к Соединенным Штатам. И Байден это понимал. Он хорошо знал, что если США предоставят Украине стратегическое оружие, способное уничтожить Россию, или отправят на ее территорию американских солдат, Путин нанесет по Европе ядерный удар (история не терпит сослагательного наклонения. Ядерная доктрина РФ допускает применение ядерного оружия в ответ на применение оружия массового поражения против России. Само ядерное оружие используется Москвой в качестве средства сдерживания других стран. — Прим.ИноСМИ). Вот почему Байден не разрешает поставлять Украине достаточное для победы количество оружия, предпочитая вместо этого показную добродетель и имитацию активной поддержки.

Байден с самого начала понимал, что победа Киева недостижима без рисков для Вашингтона. Он предупреждал своих доноров о реальности исходящей от Путина угрозы ядерного армагеддона.

"Он [Путин] не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия", — заявил Байден в октябре прошлого года.

Стратегия российского лидера, которую он разрабатывал в течение 20 лет, была направлена на использование слабых мест США, которые Москва изучала десятилетиями с целью удержания Вашингтона от вступления в конфликт на ее периферии. Она была полна решимости восстановить утраченный после распада СССР стратегический периметр безопасности. В список входила РЭБ-война с использованием кибератак, космического оружия, ударов электромагнитными импульсами (ЭМИ), перерезанием подводных интернет-кабелей и — если все остальное не сработает — запуска ядерного оружия.

Устранение этих пробелов и разработка контрмер требуют серьезного интеллектуального потенциала и значительного финансирования. Вместо этого Байден предпочел использовать американский народ в качестве дойной коровы, а украинцев — в качестве пушечного мяса. Чтобы прикрыть свои неудачи, выкачивая при этом деньги из налогоплательщиков, Вашингтон развернул пропагандистскую кампанию о "помощи" Киеву в борьбе за "демократию", несмотря на то, что Украина носит статус самой коррумпированной страны в Европе.

Благодаря военному и экономическому превосходству Россия уничтожает Украину, разрушая ее промышленную базу, важнейшую инфраструктуру и сельскохозяйственный фундамент. Страна пустеет, количество убитых и раненых приближается к четверти миллиона — речь о мужчинах репродуктивного возраста. И все же Байден не оставляет попыток заставить конгресс выделить киевскому режиму новые миллиарды долларов, убеждая американцев в том, что победа уже не за горами.

Если конгресс его не остановит, резня продолжится и в 2024 году, и позже.

Автор: Ребекка Коффлер (Rebekah Koffler)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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