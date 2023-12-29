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Интерфакс-АВН

Причины аварии аппарата "Луна-25" еще выясняются - "Роскосмос"

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«Луна-25» в представлении художника
«Луна-25» в представлении художника.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Комиссия по выяснению причин крушения автоматической межпланетной станции "Луна-25" продолжает исследования, формируются меры по недопущению повторения подобных ситуаций, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"В настоящее время продолжаются исследования по выяснению причин нештатного функционирования космического аппарата, а также формируется комплекс мероприятий по недопущению в будущем подобных ситуаций", - говорится в сообщении, посвященном работе госкорпорации в 2023 году.

Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный. Мягкая посадка станции "Луна-25" на Южном полюсе естественного спутника Земли должна была состояться 21 августа, однако 19 августа аппарат был потерян, столкнувшись с лунной поверхностью.

По предварительным результатам работы межведомственной комиссии по выяснению причин аварии "Луны-25", вероятной причиной крушения станции стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров, что не позволило вовремя отключить двигатели аппарата.

Как сообщал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, вместо запланированных 84 секунд двигатель станции отработал 127 секунд, что явилось основной причиной аварии аппарата.

Ранее Борисов сообщал, что запуск миссии "Луна-26" запланирован на 2027 год, "Луны-27" - на 2028 год, а к 2030 году или позже планируется старт "Луны-28".

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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