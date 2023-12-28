Сергей Чемезов: технологическое превосходство Запада в военной сфере – миф

ВС РФ продолжают спецоперацию на Украине, расширяя зоны контроля на всех направлениях. Успешно отражено контрнаступление украинских войск, потери ВСУ за полгода составили около 160 тысяч человек. Не в последнюю очередь это стало возможным за счет своевременных поставок в российские группировки войск современных боеприпасов, дронов-камикадзе, танков, боевых машин пехоты, артиллерийских систем и других образцов вооружений. Основная доля этих поставок приходится на предприятия Госкорпорации Ростех.

Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в интервью заместителю руководителя военной редакции РИА Новости Дмитрию Решетникову о возможностях российской военной промышленности по обеспечению ВС РФ современным оружием, об оперативном совершенствовании российской техники на основе боевого опыта, об уязвимости западных танков, последних разработках в области высокоточного оружия и РСЗО, а также о новых способах защиты от налетов украинских дронов и многом другом.

– Спецоперация – не только вооруженное противостояние, но и противоборство экономик, и в первую очередь оборонной промышленности. На ваш взгляд, кто это противоборство сегодня выигрывает?

– Победить Россию невозможно, повторю слова президента. Поддержка Киева со стороны группы западных стран во главе с США ничего не решит. Количество вооружений всех классов, которые имеются у украинских войск, быстро сокращается. Восполнить эти потери украинский ВПК не в состоянии. Иностранная помощь сокращается – похоже, там начинают осознавать бесперспективность поддержки Украины. С нашей стороны, наоборот, набран такой темп производства, который позволяет не только восполнять потери, но и наращивать количество вооружений, техники в зоне СВО.

Надо учитывать, что мы проделали большую работу по модернизации наших предприятий еще до начала СВО. То есть это была плановая работа по приведению в порядок мощностей, внедрению современных решений и технологий. Кроме того, мы активно привлекаем специалистов – обучаем, предлагаем хорошую зарплату, даем социальный пакет, это и ДМС, и жилищная программа и так далее. Используем вахтовый метод, перебрасывая сотрудников из регионов на более сложные производственные участки. В прошлом году мы направили на такие меры поддержки сотрудников более 14 миллиардов рублей. Поэтому мы сегодня смогли кратно нарастить производство.

По снарядам для артиллерии объем производства в сравнении с 2021 годом увеличился примерно в 50 раз по отдельным видам. Производство БМП, БМД и различных бронеавтомобилей, которые очень востребованы военными – более чем в 5 раз. Выпуск танков – почти в 7 раз. Кстати, по количеству выпускаемых танков мы находимся на первом месте в мире.

Наши люди понимают, что трудятся на победу, и работают ударно, многие берут дополнительные смены. Сравнительное изучение трофейной западной техники показывает, что наши образцы часто лучше натовских БМП и танков по совокупности технических и боевых характеристик. При таких исходных наша победа – вопрос времени.

– Вы упомянули трофейную технику. Для нас в западных образцах есть что-то новое?

– Говорить, что мы во всем превзошли противников, неправильно. Конечно, нам есть чему у них поучиться. Мы внимательно изучаем трофейные образцы и берем на заметку некоторые решения. Одновременно мы видим, что так называемое технологическое превосходство Запада в военной сфере – это из области мифов.

Да, в чем-то они сильны. Но и мы тоже не лаптем щи хлебаем. Посмотрите, какое количество «Леопардов», «Челенджеров», «Брэдли» и другой западной техники ржавеет на полях боев. Это лучшее подтверждение наших возможностей.

Добавлю также, что у России и Запада разные конструкторские школы. Разные подходы и концепции с точки зрения развития определенных видов вооружений и техники. Не все их особенности подходят нам. И наоборот. Самое важное здесь — российская армия воюет на современной, надежной и очень опасной для противника технике.

Более того, мы технику постоянно совершенствуем на основе боевого опыта. Информацию для этого наши предприятия собирают из двух источников. Во-первых, есть группы наших специалистов, которые работают непосредственно в зоне СВО, на месте собирая отзывы. Во-вторых, у нас сложилась практика привозить на наши предприятия военнослужащих, воевавших на соответствующей технике. Они встречаются с конструкторами и описывают свой опыт эксплуатации, делятся впечатлениями и пожеланиями – что хорошо работает, что нужно доработать или улучшить.

– Говорят, что западные танки лучше защищены – это правда?

– Это еще один миф. Горят они очень хорошо. Наши ПТРК «Корнет» или «Хризантема» пробивают тот же «Леопард» с любой стороны. Именно мы, исходя из опыта СВО, первые в мире начали штатно ставить на танки так называемые мангалы, защищающие от дронов. За рубежом над этим сначала смеялись, а сейчас оценили и начинают перенимать эту практику. Кстати, мы видим также примеры, когда западные танки в зоне СВО оснащаются дополнительной динамической защитой советского производства. Это тоже о чем-то говорит.

– Как у нас сегодня обстоит дело с высокоточными средствами поражения?

– Мы понимаем, что выигрывает тот, кто стреляет точнее, быстрее и дальше. Поэтому концентрируем серьезные усилия в этом направлении. К примеру, мы существенно нарастили выпуск управляемых снарядов «Краснополь» для гаубиц, налажен выпуск модернизированного варианта этого боеприпаса. Работает он эффективно – точность поражения цели очень высокая.

Западные и украинские СМИ какое-то время назад дружно рекламировали американский управляемый снаряд «Экскалибур». Однако наш «Краснополь» может поражать движущиеся малогабаритные цели, а «Экскалибур» нет – это связано с особенностями его наведения. К тому же система управления «Экскалибура» оказалась сильно подвержена работе российских комплексов РЭБ.

Кроме того, кооперация оборонных предприятий создает сегодня новый управляемый реактивный снаряд с учетом современных требований к точности и помехозащищенности. Сейчас проводится комплекс испытаний, в том числе в реальных условиях. Параллельно начато его серийное производство.

К высокоточным боеприпасам нужно добавить наши ударные беспилотники, которые также показали себя с наилучшей стороны. Их много в зоне СВО, и они регулярно работают по артиллерии, бронетехнике, системам ПВО и живой силе противника. Это прежде всего версии «Ланцета». Очень удачный боеприпас получился, и он продолжает совершенствоваться.

На текущей момент в контуре Ростеха создается еще один беспилотный летательный аппарат серии «Суперкам». Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. «Суперкам»-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики. Одна из их особенностей – высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы, то есть подавить их сложно. А лучшим нашим разведывательным беспилотником, одним из флагманов авиационных беспилотных систем, признается «Суперкам» S350.

Еще один высокоточный боеприпас – это, конечно, уже наделавшие шума универсальные модули планирования и коррекции, которые выпускаются одним из наших предприятий и делают свободнопадающие бомбы управляемыми. Фронтовые Су-34 их сейчас регулярно применяют в зоне СВО, поражая украинские военные объекты. Эффективность получается высокая, а сами неуправляемые бомбы и модули планирования по сравнению с управляемыми боеприпасами соответствующего класса стоят копейки.

С помощью наших модулей к данному моменту уничтожены уже сотни украинских военных целей. Могу добавить, что ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения авиабомб.

– Сегодня основным средством борьбы на линии боевого соприкосновения остается артиллерия. Когда в этой связи можно ожидать появления в войсках новой гаубицы «Коалиция» и ее применения в зоне СВО?

– Думаю, она скоро там появится, так как гаубицы подобного класса нужны, чтобы обеспечить преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы. Такое преимущество у «Коалиции» есть, и оно существенное. Испытания гаубицы завершены, ее серийное производство мы уже развернули. Первая опытно-промышленная партия поставляется в конце декабря 2023 года.

Кроме того, мы уже поставляем многие виды современной артиллерии в войска. Это, например, модернизированная гаубица «Мста-С». У них существенно доработана система управления огнем, которая позволяет применять режим огневой налет одним орудием – когда несколько снарядов, выпущенных одной гаубицей, прилетают в цель одновременно. На гаубицу установлены новые цифровые дисплеи, изменены рабочие места экипажа, улучшен механизм заряжания. Все вышеперечисленное повышает скорость реакции и открытия огня. Модернизированная «Мста» сегодня уже работает в зоне СВО.

Отмечу, что наши предприятия в этом году завершили разработку целого «букета» новых артиллерийских систем. Помимо «Коалиции-СВ», это колесное самоходное орудие «Мальва» в калибре 152 мм, «Флокс» в калибре 120 мм, 82-мм самоходный миномет «Дрок» и зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» калибра 57 мм. Каждая из этих машин по-своему уникальна. Уверен, преимущества этой техники наши противники почувствуют очень скоро.

– На днях министр обороны сказал, что наша оборонка в ходе СВО проявила способность за считаные месяцы создавать новые образцы вооружений. Можете привести примеры?

– Многие идеи мы развиваем в инициативном порядке. Вспомните «Куб» и «Ланцет», которые группа компаний «Калашников» создавала несколько лет назад по собственной инициативе, во многом предвидя характер современных боевых действий.

Или, например, вы знаете систему дистанционного минирования «Земледелие». Это прекрасная боевая машина, которая подтвердила свои возможности в зоне СВО. Теперь мы предложили, как нарастить ее потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером.

В результате создали контейнер, который позволяет осуществлять также пуски реактивных снарядов, например, от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2. Работа получила говорящее название «Возрождение». Провели испытания, которые подтвердили правильность такого пути. Разработка очень актуальная. В первом полугодии 2024 года эти машины пойдут в серию. Фактически за несколько месяцев мы получили первую серийную би-калиберную машину, которая может и минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 мм, и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 мм.

Одной из ярких разработок, реализованных в кратчайшие сроки, буквально за три месяца, стала боевая машина РСЗО «Сарма». Первые серийные машины будут уже в апреле 2024 года.

– По данным источников, танки «Армата» применялись в зоне СВО, но позднее были оттуда выведены. Почему их больше не используют на фронте и когда ожидать «Армату» в войсках?

– Сам танк готов, его мы сделали давно. Машина прекрасная, насыщена новейшими электронными системами, имеет систему управления огнем следующего поколения. Экипаж максимально защищен, располагается в корпусе в отдельной броневой капсуле.

Считаю, что уже сейчас «Армата» на голову выше той же «Меркавы», которую позиционировали как сверхзащищенную, а на деле она имеет защиту, фактически, на уровне тяжелой БМП – мы это видим сейчас в Палестине.

Добавлю, что в будущем «Армата» станет еще более грозным оружием, мы продолжаем работы, которые значительно повысят ее потенциал и боевую мощь. Результат увидим уже скоро. Поэтому все самое неприятное у наших противников — впереди.

Без преувеличения, танкостроительная школа в России – одна из самых передовых в мире. Сейчас в зоне СВО, главным образом, действуют новые и модернизированные Т-90, а также глубоко модернизированные Т-72 и Т-80. Эти машины отлично справляются с задачами. Тот же «Прорыв» на сегодня лучший танк из серийно производящихся и состоящих на вооружении армий мира. Он превосходит многие западные образцы, это признают и западные эксперты.

– Многих беспокоит вопрос: когда на истребителе пятого поколения появится двигатель второго этапа?

– Когда будут полностью завершены все его испытания. Вы же понимаете, что двигатели такого уровня не создаются по щелчку пальцев. Конкретные сроки называть не буду, скажу только, что финальный этап близко.

Важный момент состоит в том, что Су-57 отвечает всем критериям истребителя пятого поколения и с двигателем первого этапа. Главная ценность этого истребителя в его интеллектуальных и информационных возможностях. Он имеет сниженную радиолокационную заметность, несет мощное вооружение, способен управлять беспилотными летательными аппаратами. На сегодняшний день борт под завязку, если так можно выразиться, наполнен интеллектуальными системами. Такая «начинка» обеспечивает ему широчайшие возможности по обнаружению и селекции целей, взаимодействию со многими другими системами. В этом главная суть Су-57, и он подтвердил свои характеристики в боевых условиях. Думаю, по совокупности характеристик и универсальности – это лучший истребитель в мире.

– Возвращаясь к теме бронетехники, будет ли в СВО применяться дистанционно управляемая БМП-3, опытный образец которой был продемонстрирован на выставке «Армия-2022»?

– Мы рассчитываем на это. Сейчас машина проходит испытания, после их завершения, я думаю, она будет опробована в зоне спецоперации. Это очень перспективная техника, которая позволит применять машины без риска поражения экипажа на самых опасных направлениях.

Причем комплект дистанционного управления мы планируем ставить не только на БМП-3. В ближайшей перспективе таким комплектом может быть оснащена, например, самоходная противотанковая пушка 2С25М.

– Сейчас много говорится о том, что современная война – это война дронов. Они повсюду, от них сложно спрятаться и защититься. Чем здесь Ростех помогает нашим бойцам в зоне СВО?

– Во-первых, мы кратно нарастили производство своих беспилотников. Например, «Калашников» только за последние месяцы в два раза увеличил объем производства комплексов «Куб».

Во-вторых, вносим свой вклад в защиту неба. В части систем ПВО дополняем наших коллег из «Алмаз-Антея». Например, делаем «Панцири», которые показали себя очень эффективно, а также поставляем системы РЭБ – для нас это большое и ответственное направление деятельности.

С помощью такой техники в зоне СВО выстраивается, по сути, бесполетная зона для украинских беспилотников. Они падают десятками, как пораженные зенитными ракетными комплексами, так и подавленные комплексами радиоэлектронной борьбы.

Хочу добавить, что мы создали также малогабаритные РЛС, которые устанавливаются на наиболее опасных направлениях, в том числе для защиты наших мирных городов. Эти радиолокационные станции позволяют засечь вражеский БПЛА на дистанции до нескольких десятков километров и оперативно передают информацию о цели для ее поражения.

– Ранее проект военно-транспортного самолета Ил-112В был приостановлен в связи с катастрофой. Какие перспективы у этого проекта сейчас?

– Все новые проекты в авиастроении всегда связаны с определенной степенью риска. Так было, есть и будет во всем мире. На то и нужны испытания, чтобы выявить критические стороны и сделать воздушное судно надежным и безопасным. Новый транспортник нужен нашей армии, сегодня ведутся работы в этом направлении. Самолет предполагается доработать под другие двигатели, рассматривается вариант использования реактивных двигателей ПД-8. По максимуму будет взят имеющийся задел по Ил-112В. Предварительно, новый военно-транспортный самолет получит маркировку Ил-212. Есть понимание, что надо увеличивать грузоподъемность машины, должна быть возможность эксплуатации самолета с грунтовых и неподготовленных полос, в том числе в условиях Арктики.