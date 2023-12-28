Ответ Москвы на расширение Сеулом антироссийских мер в торговле будет необязательно симметричным - МИД РФ

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Расширение антироссийских рестрикций Южной Кореей - недружественный шаг, Москва оставляет за собой право на ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это недружественный шаг, он принят по указке Вашингтон. Он не просто вызывает глубокое сожаление, он идет вразрез с декларируемым южнокорейской стороной настроем на поддержание конструктивных отношений с Россией", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она подчеркнула, что южнокорейские рестрикции нанесут ущерб практическому взаимодействию России и Республики Корея.

"Безусловно, это негативно скажется на всем комплексе двусторонних связей. Мы оставляем за собой право на ответные меры, причем необязательно симметричного характера. И пусть потом не удивляются", - добавила официальный представитель МИД РФ.