США продолжат поддержку ВТС C-17 "Глоубмастер-3" НАТО – DSCA

ЦАМТО, 27 декабря. Госдеп США одобрил потенциальное предоставление услуг поддержки стратегических военно-транспортных самолетов C-17A "Глоубмастер-3" и поставку сопутствующего оборудования Агентству НАТО по обеспечению и закупкам (NATO Support and Procurement Agency, NSPA).

Полная стоимость оглашения в рамках программы "Иностранные военные продажи" может составить 150 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой реализации программы 22 декабря.

Агентство НАТО по обеспечению и закупкам НАТО (NSPA) в качестве заказчика обратилось к США с запросом о реализации программы логистической поддержки самолетов ВТА C-17A "Глоубмастер-3", включая инженерную, техническую и логистическую поддержку правительства США и подрядчиков, другие соответствующие элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит безопасность партнеров по НАТО.

Предоставление запрошенных услуг расширит возможности НАТО по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет поддержания потенциала стратегических воздушных перевозок. Отмечается, что на вооружении многонационального тяжелого авиатранспортного крыла НАТО уже имеются самолеты C-17, поэтому оно не испытает затруднений при принятии дополнительных услуг.

Генеральным подрядчиком программы выбрана компания Boeing.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и условий подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.