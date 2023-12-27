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ТАСС

Борисов: к постановке новых научных задач для РОС привлечены 16 научных организаций

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Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Глава Роскосмоса отметил, что станция запланирована как постоянно действующая лаборатория для апробации оптических, локационных, инфракрасных источников

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. 16 научных организаций привлечены к постановке научных задач перед перспективной Российской орбитальной станцией (РОС). Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Как рассказал Борисов в интервью телеканалу "России-24", станция запланирована как постоянно действующая лаборатория для апробации оптических, локационных, инфракрасных источников. В рамках научной программы на станции будут продолжены медико-биологические исследования, будет вестись работа над новыми лекарствами и материалами.

"Сегодня расширен круг постановщиков задач. 16 ведущих вузов страны привлечены именно к постановке новых научных экспериментов и задач. Постараемся сделать эту работу наиболее эффективной, потому что мы постоянно подвергаемся критике наших коллег из финансово-экономического блока", - сообщил он.

В феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщал, что срок запуска первого, научно-энергетического модуля РОС планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов. 

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Россия
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Роскосмос
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Борисов Юрий
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