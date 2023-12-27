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Военное обозрение

Финская армия модернизирует свой арсенал реактивных систем залпового огня - все 41 штуку

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Стрельба высокоточной управляемой ракетой Lockheed Martin GMLRS из модернизированной боевой машины реактивной системы залпового огня M270D1 MLRS армии Финляндии
Стрельба высокоточной управляемой ракетой Lockheed Martin GMLRS из модернизированной боевой машины реактивной системы залпового огня M270D1 MLRS армии Финляндии.
Источник изображения: вооруженные силы Финляндии

В рамках шагов по укреплению своего военного потенциала министерство обороны Финляндии объявило, что в армии проведут комплексную модернизацию своих реактивных систем залпового огня M270A1. В соответствии с этим решением все РСЗО M270D1, известная как 298 RsRakH 06, а это 41 единица, будут переоборудованы в соответствии с более совершенным стандартом M270A2.

M270D1, который представляет собой вариант американского M270A1 финской армии, включает в себя универсальную систему управления огнем (UFCS) M142. Предстоящая модернизация позволит существенно усовершенствовать шасси ракетной установки, часть вооружения и системы управления огнем. Более того, капитальный ремонт настолько масштабен, что после модернизации ракетные установки будут похожи на новые агрегаты, как утверждают в Хельсинки.

РСЗО M270A2 представляет собой значительную модернизацию более ранних вариантов M270 и включает в себя передовые технологии, повышающие ее огневую мощь, точность и эксплуатационную гибкость. Платформа М270, широко используемая различными вооруженными силами по всему миру, представляет собой самоходную реактивно-артиллерийскую систему, способную использовать различные боеприпасы, включая реактивные снаряды и ракеты. Вариант А2 выделяется интеграцией модернизированных систем и компонентов, что позволяет ему оставаться важным преимуществом в современной войне.

Ключевые обновления M270A2 включают внедрение новой общей системы управления огнем, которая значительно повышает точность и позволяет интегрировать современные боеприпасы, включая высокоточные ракеты. Модернизация также включает более мощный двигатель мощностью 600 л.с. и улучшенную систему трансмиссии, повышающую мобильность и маневренность машины на поле боя.

Кроме того, M270A2 отличается улучшенной баллистической защитой кабины, обеспечивающей большую безопасность экипажа.

Финское Минобороны:

Эти усовершенствования гарантируют, что M270A2 останется важнейшим элементом артиллерийского потенциала дальнего действия, предлагая как стратегические, так и тактические преимущества.
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США
Финляндия
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