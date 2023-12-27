Борисов: частники и конвейерное производство увеличат группировку спутников РФ в 15 раз

Этого удастся добиться к 2036 году, отметил глава Роскосмоса

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Внедрение конвейерного производства спутников и привлечение к нему частных компаний позволят увеличить орбитальную группировку РФ в 15 раз к 2036 году. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов на стратегической сессии под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина.

"Внедрение конвейерного производства и привлечение частных компаний к созданию спутников позволят увеличить орбитальную группировки России в 15 раз к 2036 году", - приводятся его слова в Telegram-канале госкорпорации.

Как отметили в Роскосмосе, на 1 декабря в составе отечественной орбитальной группировки находится 229 космических аппаратов, 163 из них - социально-экономического назначения. По мнению Борисова, отмечают в госкорпорации, для решения этой проблемы необходимо ускоренно наращивать орбитальную группировку с улучшением потребительских характеристик за счет смены поколения космических аппаратов.

"В случае реализации намеченных планов уровень обеспеченности космической информацией основных государственных потребителей составит не менее 70%. Сократится зависимость отечественных потребителей космической информации и услуг от иностранных операторов", - сообщили в Роскосмосе.

В октябре Борисов уже обозначал задачу по переходу к серийному производству спутников, которая стоит перед Роскосмосом. По его словам, актуальные темпы выпуска космических аппаратов в России значительно ниже, чем у мировых держав.