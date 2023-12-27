Войти
ИнВоен Info

«Солдат будущего» - план трансформации ВС Великобритании

130
0
0
«Солдат будущего» &#8212; план трансформации ВС Великобритании
«Солдат будущего» — план трансформации ВС Великобритании.
Источник изображения: invoen.ru

Согласно зарубежным СМИ, 26 ноября 2021 года Министерство обороны Великобритании объявило о предстоящей реорганизации британской армии, план которой получил название «Солдат будущего» (FUTURE SOLDIER). Оборонное ведомство Её Величества охарактеризовало этот процесс, как «самую радикальную программу преобразований за более чем 20 лет» и подтвердило планируемое сокращение Сухопутных войск (Армии) до 73 тыс. человек.

Как было объявлено ранее, в марте 2021 года, в Комплексном обзоре по вопросам обороны (Defence Integrated Review) намечается сформировать новые бригадные боевые группы (Brigade Combat Teams, BCT, далее – ББГ). Большинство подразделений также будет реорганизовано по мере изменения баланса сил, а некоторые из них получат новые предназначения и новое оснащение. Точные детали всех изменений и того, как они повлияют на каждое воинское формирование и все категории личного состава, будут определяться отдельными приказами, издание которых ожидается в ближайшие месяцы.

В целом, согласно «Солдату будущего», Сухопутные войска Британии объединяются в четыре отдельные всеобъемлющие формирования: Союзный корпус быстрого реагирования, Полевую армию, Территориальное командование и Объединенное вертолетное командование.

Легкие подразделения Сухопутных войск Великобритании


Штаб-квартира и Союзный корпус быстрого реагирования

Согласно замыслу реформы, Союзный корпус быстрого реагирования (Allied Rapid Reaction Corps, ARRC, далее – СКБР) должен находиться в высокой готовности к развертыванию для приема под свое руководство Сил реагирования НАТО (NRF). Позиция командования Сухопутных войск ВС Великобритании, как главного европейского наземного партнера США, определяется уверенностью в своем лидерстве в военной структуре Североатлантического альянса. Штаб СКБР представляет собой ведущую трехзвездочную штаб-квартиру НАТО, способную дислоцироваться по всему миру в различных конфигурациях для управления национальными миссиями или миссиями НАТО. Она обеспечивает рамки, в которых международные партнеры смогут развертывать силы и действовать в самых разных конфликтах.

В составе Союзного корпуса быстрого реагирования (штаб-квартира в Иннсворте (Innsworth), окрестности Глостера (Gloucester) планируется иметь 104 бригаду тыловой поддержки на театра военных действий (ТВД) и 1 бригаду связи. 104 бригада поддержки на ТВД – это подразделение материально-технического обеспечения, предназначенное для доставки материальных средств, обеспечивающих готовность силовых элементов. Бригада передана в подчинение СКБР в октябре 2021 года.

Под оперативным командованием штаба СКБР находится и 1 бригада связи. Бригада обеспечивает связь со штабом СКБР, постоянным объединенным штабом (Permanent Joint Headquarters, PJHQ), объединенными вертолетными силами и иными правительственными ведомствами (Other Government Departments, OGD) Великобритании.

Английский «Челленджер 2» в Эстонии. 2019 год


Полевая армия

Полевая армия (Field Army, далее – ПА) возглавляется соответствующим Командующим (Commander Field Army, CFA) в звании генерал-полковника. Место дислокации штаба – Андовер (Andover), восточнее Солсберийской равнины. Формирование является «краеугольным камнем вклада Армии в современное сдерживание». ПА предоставляет должным образом обученные подразделения Сухопутных войск Великобритании для проведения боевых операций.

Основными компонентами ПА являются: 1 дивизия, штаб в Йорке, но к 2028 году переместится в Каттерик (Catterick); 3 дивизия, штаб в Булфорде (Bulford); 6 дивизия, штаб в Упавоне (Upavon). Дополнительно к ПА отнесены отдельные воинские части, объединенный штаб которых также находится в Андовере. Согласно руководству к плану «Солдат будущего»:

  • 1 дивизия – самая универсальная сила британской армии – легкая, маневренная, смертоносная и экспедиционная. Она возглавляет наземные операции за пределами евроатлантического региона и предлагает НАТО гибкость для проведения операций на своих флангах. Это постоянно действующая сила Великобритании, работающая с партнерами по всему миру через стратегические глобальные центры.
  • 3 дивизия призвана гарантировать способность к ведению многодоменных боевых действий на большую глубину во взаимодействии с союзниками по НАТО.
  • 6 дивизия обеспечивает ведение кибер-войны, радиоэлектронной борьбы, проведение информационных операций, а также иные нетрадиционные возможности, предназначенные для проведения операций на пороге войны. Её оперативный потенциал должен обеспечить другим соединениям ПА, штабу СКБР и штабу стратегических объединенных сил информационное и прорывное преимущество.
  • Войска ПА объединяют прочие, десантно-штурмовые, разведывательные, медико-санитарные и иные высокотехнологичные части.

Тренировки легкой пехоты Британии на полигоне


Территориальное (домашнее) командование

Территориальное командование (Home Command) со штаб-квартирой в Олдершоте (Aldershot) возглавит генерал-полковник. Структура является «вспомогательным командованием Армии и поддерживает основы ее боевой мощи за счет вовлечения общества, набора, базовой подготовки, обучения, поддержки курсантов и ветеранов, а также государственных церемоний и общественных обязанностей».

Основными компонентами Территориального командования являются: Армейский кадровый центр (Army Personnel Centre, APC); Армейское командование набора и начальной подготовки (Army Recruiting and Initial Training Command, ARITC); Группа Королевской военной академии в Сандхерсте (Royal Military Academy Sandhurst Group); Лондонский военный округ; Региональное командование (RC); Группа армейских кадровых служб (Army Personnel Services Group, APSG); оружейные арсеналы и другие службы.

Вертолет АН-64 «Апач» Сухопутных войск Великобритании


Объединенное вертолетное командование

Объединенное вертолетное командование (Joint Helicopter Command, JHC, далее – ОВК) также имеет штаб-квартиру в Андовере и объединяет под общим руководством три категории вертолетной техники. Основная роль ОВК – это подготовка личного состава, поддержание боевой готовности и обеспечение подачи боевых вертолетов в интересах текущих операций, устойчивости национальных ВС, глобальных непредвиденных обстоятельств и постоянного взаимодействия с зарубежными партнерами.

Помимо представленной «большой четверки» в составе Сухопутных войск ВС Великобритании предполагается иметь другие части военной полиции, коммандос, инженерных и авиационных специалистов.

По материалам ресурса joint-forces.com

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Эстония
Продукция
AH-64
Challenger 2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
16.06.2023
Россия не собирается проигрывать на Украине, но и Запад не сдается
16.01.2023
Великобритания передаст Украине танки Challenger 2 и самоходные гаубицы AS90
09.12.2021
«Солдат будущего» - план трансформации ВС Великобритании
28.03.2017
Истребители НАТО проверяют российскую ПВО на внимательность
19.01.2017
Для ответа НАТО Москва может задействовать "белорусский балкон"
08.11.2016
Армия Соединенного Королевства предупреждает об угрозе, исходящей от российского супертанка (The Telegraph UK, Великобритания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 02:01
  • 57708
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.12 22:25
  • 201
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 26.12 14:44
  • 1
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 26.12 09:59
  • 1
Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»
  • 26.12 09:10
  • 451
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 26.12 05:59
  • 2
ВКС России получили пятый в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 26.12 03:41
  • 1
Названа особенность российского боевого дрона "Термит"
  • 26.12 01:16
  • 332
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.12 12:27
  • 2
США в обход НАТО готовят Скандинавию к войне с Россией
  • 25.12 08:41
  • 1
"Пешки и богатый дурачок". США надули Прибалтику и Финляндию (Sohu, Китай)
  • 25.12 01:29
  • 1
"Киев падет": в США испугались участи Украины после наступления России (The Hill, США)
  • 25.12 01:17
  • 1
США назвали стратегической целью привлечение РФ к восстановлению Украины
  • 24.12 20:44
  • 1
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 24.12 18:22
  • 6
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 24.12 06:22
  • 1226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ