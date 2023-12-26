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Интерфакс-АВН

На российских верфях строятся свыше 50 кораблей различных классов для ВМФ - Путин

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Здание АО «Производственное объединение «Севмаш» в Северодвинске, где состоялся спуск на воду атомной подводной лодки «Белгород»
Здание АО «Производственное объединение «Севмаш» в Северодвинске, где состоялся спуск на воду атомной подводной лодки «Белгород».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Санкт-Петербург. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Пять фрегатов, восемь корветов, тринадцать малых ракетных кораблей и более пятидесяти других кораблей различных классов находятся в разных стадиях готовности, заявил президент России Владимир Путин на церемонии подъёма флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.

"Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности - вот сейчас стоят и над ними работают - пять фрегатов, восемь корветов, тринадцать малых ракетных кораблей и более пятидесяти других кораблей различных классов", - сказал Путин.

По его словам, в Северодвинске на "Севмаше" в предстоящие три года планируется построить три атомных подводных крейсера "Борей-А" и пять многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М", а на петербургских "Адмиралтейских верфях" сейчас строится шесть дизельных подводных лодок.

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
955 Борей
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