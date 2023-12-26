На российских верфях строятся свыше 50 кораблей различных классов для ВМФ - Путин

Санкт-Петербург. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Пять фрегатов, восемь корветов, тринадцать малых ракетных кораблей и более пятидесяти других кораблей различных классов находятся в разных стадиях готовности, заявил президент России Владимир Путин на церемонии подъёма флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.

"Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности - вот сейчас стоят и над ними работают - пять фрегатов, восемь корветов, тринадцать малых ракетных кораблей и более пятидесяти других кораблей различных классов", - сказал Путин.

По его словам, в Северодвинске на "Севмаше" в предстоящие три года планируется построить три атомных подводных крейсера "Борей-А" и пять многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М", а на петербургских "Адмиралтейских верфях" сейчас строится шесть дизельных подводных лодок.