«Значительные стратегические последствия»: в западной прессе оценили потерю ВСУ комплексов ПВО NASAMS и Crotale NG

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Crotale NG

Минобороны России заявило об уничтожении состоящих на вооружении ВСУ комплексов ПВО NASAMS и Crotale NG в ходе нанесения удара по аэродрому Староконстантинов, расположенному в Хмельницкой области.

Это первая задокументированная боевая потеря зенитно-ракетного комплекса Crotale NG

- говорится в издании Army Recognition.

Как указывается, российские войска нанесли скоординированный удар с участием самолетов тактической авиации, БПЛА, ракет и артиллерии по целому ряду аэродромов. По его итогам были не только потеряны системы ПВО в Староконстантинове, но и пострадала авиационная техника, системы навигации и боеприпасы на авиабазах в Канатово и Днепре (Днепропетровске - прим. ВО).

Стратегические последствия данных ударов окажут значительное влияние на возможности украинской ПВО

- дают свою оценку в западной прессе.

Как поясняется, в текущем конфликте господство в воздухе является критически важным фактором, способным повлиять на ход всей кампании. Уничтожение средств ПВО дает возможность ВС РФ получить контроль над небом, снижая риски для их авиации и повышая ее способность проводить различные воздушные операции, такие как оказание непосредственной авиационной поддержки наземным силам, выполнение разведывательных миссий и стратегических бомбардировок.

Уничтоженный по итогам российского удара ЗРК Crotale NG является модернизированной версией французской системы ПВО Crotale. Он предназначен для работы на малых и средних дистанциях. ЗРК снаряжен ракетой VT1, эффективная дальность поражения которой составляет примерно 11 км. Комплекс, способный вести несколько целей, в состоянии поражать объекты на высотах до 6000 метров.