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Интерфакс-АВН

Спецоперация ВМС стран Объединенного экспедиционного корпуса в Балтийском море может быть приостановлена в конце года - СМИ

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Корабли НАТО в Балтийском море
Корабли НАТО в Балтийском море.
Источник изображения: © U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mark Hay

Хельсинки. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Спецоперация военно-морских сил стран Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Forse - JEF) в Балтийском море под руководством Великобритании может быть приостановлена в конце года в связи с отсутствием подозрительной активности.

"Усиленное присутствие возглавляемой Великобританией коалиции в Балтийском море может быть приостановлено в конце года. В ходе усиленного мониторинга не было обнаружено значительной подозрительной активности вблизи критически важной инфраструктуры Балтийского моря", - сообщил газете Helsingin Sanomat генеральный директор Департамента оборонной политики Минобороны Финляндии Янне Куусела.

В то же время он не исключил, что операция продолжится в январе, "если того потребует необходимость".

В конце ноября министры обороны десяти стран приняли решение усилить присутствие и контроль подводной инфраструктуры в Балтийском море в связи с повреждением морских кабелей связи между Финляндией, Эстонией и Швецией и газопровода между Финляндией и Эстонией.

В операции в Балтийском море участвуют семь военных кораблей - два фрегата, два патрульных корабля, два тральщика и десантный корабль, а также самолет морского наблюдения P-8 Poseidon британских ВВС.

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Страны
Великобритания
Финляндия
Швеция
Эстония
Продукция
P-8 Poseidon
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