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Интерфакс-АВН

Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 финансовый год - Белый дом

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: Tom Brenner/ Getty Images

Вашингтон. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден подписал ранее одобренный обеими палатами Конгресса проект оборонного бюджета страны на начавшийся 1 октября 2024 финансовый год в размере $886,3 млрд, сообщил Белый дом.

"Сегодня я подписал Закон о санкционировании национальной обороны (NDAA) на 2024 финансовый год", - говорится в распространенном заявлении президента.

Он отметил, что документ определяет финансирование деятельности министерств обороны, энергетики, госдепартамента и разведывательного сообщества, а также программ национальной безопасности.

Закон "предоставляет важнейшие полномочия, которые требуются нам для строительства вооруженных сил, необходимых для сдерживания будущих конфликтов", заявил Байден.

В него среди прочего вошло положение о выделении $800 млн Украине. При этом предусматривается ужесточение контроля над использованием выделяемых Киеву средств.

Закон вводит запрет на заключение по линии Пентагона контактов с энергетическим сектором РФ, предоставление Москве информации в рамках Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Минобороны и госдеп не подтвердят, что такая информация поступает от российской стороны.

Бюджет предусматривает выделение $14,7 млрд на решение задач, связанных с политикой "сдерживания Китая", в частности ускорение поставок вооружений Тайваню, подготовку его военнослужащих, наращивание масштабов и частоты поведения в Индо-Тихоокеанском регионе военных учений.

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Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Проекты
Военные учения
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