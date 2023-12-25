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Интерфакс-АВН

Путин заверил Аббаса, что РФ продолжит поставки для Газы товаров первой необходимости - Кремль

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Владимир Путин и Махмуд Аббас
Президент России Владимир Путин и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.
Источник изображения: © РИА Новости . Сергей Гунеев

Подчеркнута важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления политического процесса ближневосточного урегулирования

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подробно рассмотрены вопросы, связанные с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта, прежде всего, в секторе Газа. С учетом проведенных контактов с лидерами ближневосточных государств Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых российской стороной шагах в целях содействия деэскалации конфликта и обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи нуждающимся", - отмечается в сообщении.

"Россия продолжит поставки для сектора Газа товаров первой необходимости, включая медикаменты и медицинское оборудование", - говорится в документе.

"Подчеркнута важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления политического процесса ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, предусматривающей создание Государства Палестина в границах 1967 года. В этом контексте с российской стороны выражена поддержка усилий, прилагаемых палестинским руководством во главе с Махмудом Аббасом", - отмечает пресс-служба.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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