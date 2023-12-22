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Интерфакс-АВН

Греция присоединится к коалиции по обеспечению безопасности в Красном море - глава Минобороны

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Корабль ВМС Греции в Эгейском море
Корабль ВМС Греции в Эгейском море.
Источник изображения: © AP Photo / Lefteris Pitarakis

Рим. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Фрегат ВМС Греции присоединится к возглавляемой США международной операции, направленной на обеспечение безопасности в Красном море, сообщил в четверг греческий министр обороны Никос Дендиас.

"Греция направит фрегат своих ВМС для коалиции многонациональных сил, возглавляемой США. Он будет поддерживать беспрепятственный доступ к Красному морю для коммерческих судов, сказал Дендиас", - информирует греческая газета "Катимерини".

Со своей стороны, западные СМИ сообщают, что, по словам Дендиаса, защита международных морских путей представляет "фундаментальный интерес" для Греции.

Ожидается, что в ближайшие дни команда от ВМС Греции прибудет в Бахрейн, где будет расположен координационный центр операции в Красном море, для получения деталей о планируемой миссии.

"Катимерини" отмечает, что эта многонациональная операция требует средства перехвата ракет. Однако фрегаты ВМС Греции не обладают противоракетным потенциалом или средствами радиоэлектронной борьбы.

18 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции, направленной на обеспечение безопасности в Красном море в связи с нападением на суда повстанцев-хуситов из Йемена. Шеф Пентагона подчеркнул, что операция Prosperity Guardian объединяет множество стран, включая Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию.

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Страны
Бахрейн
Великобритания
Греция
Испания
Италия
Йемен
Канада
Нидерланды
Норвегия
США
Франция
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