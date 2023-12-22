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Интерфакс-АВН

Система ПВО уничтожила свыше 4,5 тыс. украинских беспилотников и 100 ракет Storm Shadow за 2023 год в зоне СВО - начальник Генштаба РФ

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Фрагменты крылатых ракет Storm Shadow
Фрагменты крылатых ракет Storm Shadow.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - В зоне спецоперации российские войска противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за год более 6 тыс. воздушных целей вооруженных сил Украины (ВСУ), из них - более 4,5 тыс. беспилотников, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"В зоне специальной военной операции эффективно действуют войска ПВО. В текущем году ими уничтожено свыше 6300 воздушных целей противника, в том числе более 4600 беспилотных летательных аппаратов, более 100 управляемых авиационных ракет "Сторм Шадоу", до 90 противорадиолокационных ракет "Харм", а также 30 ракет оперативно-тактических комплексов "Точка-У" и более 1400 снарядов РСЗО", - сообщил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

По его данным, с начала СВО самолетами и вертолетами осуществлены тысячи боевых вылетов.

"Ежедневно наносится огневое поражение штабам, командным пунктам, складам с военной техникой и боеприпасами, а также местам дислокации личного состава ВСУ", - сказал начальник Генштаба РФ.

Он сообщил, что оперативно-тактическая и армейская авиация применяется круглосуточно, в различных метеоусловиях для поиска и уничтожения сил и средств украинской армии, а также выполнения разведывательно-боевых задач.

Также Герасимов заявил, что неотъемлемой частью боевых действий стало применение дронов различного класса и назначения.

"С помощью беспилотников круглосуточно ведется воздушная разведка на всю глубину построения группировок войск противника, обеспечивается выдача координат обнаруженных целей и объективный контроль их поражения", - сказал Герасимов.

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