Войти
ЦАМТО

Польша намерена приобрести в США средства связи – DSCA

486
0
0
ANPRC-112G
Поисково-спасательная радиостанция AN/PRC-112G. Источник: gdc4s.com.

ЦАМТО, 20 декабря. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования связи, сопутствующих элементов логистики и поддержки программы.

Полная стоимость заказа может составить 255 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 13 декабря.

Правительство Польши обратилось к США с запросом о возможности закупки оборудования связи, включая радиостанции AN/PRC-117G, AN/PRC-152A, AN/PRC-158, AN/PRC-160, AN/PRC-163 и AN/PRC-167; приемники глобальной системы позиционирования (GPS) с модулями SAASM или M-Code; вспомогательное оборудование; запчасти; технические руководства и документацию; обучение применению нового оборудования; техническую, инженерную, логистическую и кадровую поддержку со стороны подрядчиков и правительства США, а также другие элементы материально-технического обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит безопасность союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что продажа запрошенных средств связи улучшит коммуникационные возможности ВС Польши и будет способствовать достижению военных целей Варшавы по модернизации боевого потенциала, а также дальнейшего повышения совместимости с ВС США и других союзников. При этом ВС Польши не испытают затруднений при принятии оборудования на вооружение.

Основным подрядчиком поставки выбрана компания L3Harris Technologies.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Проекты
GPS
NATO
Похожие новости
05.09.2017
Американская армия не готова воевать с русскими в Европе (Politico, США)
29.08.2016
Ядерное устрашение снова в моде
21.09.2015
Ракеты для растущего зонтика
03.12.2012
Интегрированное поле боя
14.11.2011
Экспортная судьба Искандера
26.04.2011
Эта новая китайская ракета выглядит очень знакомо ("Strategy Page", США)
22.01.2008
Оружие-2008
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 17:39
  • 57575
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 13:54
  • 190
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 20.12 17:04
  • 1
Министр обороны Германии заявил, что знает планы Путина (Pravda, Словакия)
  • 20.12 16:44
  • 3
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 20.12 15:49
  • 1
СМИ: Меркель могла бы стать главным претендентом на роль посредника по Украине
  • 20.12 14:31
  • 0
Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе
  • 20.12 05:57
  • 1
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 20.12 05:35
  • 390
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»
  • 19.12 16:33
  • 1
Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин
  • 19.12 15:28
  • 0
"Полонез" в Азии: Вьетнам оценивает возможности сотрудничества