Польша намерена приобрести в США средства связи – DSCA

ЦАМТО, 20 декабря. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования связи, сопутствующих элементов логистики и поддержки программы.

Полная стоимость заказа может составить 255 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 13 декабря.

Правительство Польши обратилось к США с запросом о возможности закупки оборудования связи, включая радиостанции AN/PRC-117G, AN/PRC-152A, AN/PRC-158, AN/PRC-160, AN/PRC-163 и AN/PRC-167; приемники глобальной системы позиционирования (GPS) с модулями SAASM или M-Code; вспомогательное оборудование; запчасти; технические руководства и документацию; обучение применению нового оборудования; техническую, инженерную, логистическую и кадровую поддержку со стороны подрядчиков и правительства США, а также другие элементы материально-технического обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит безопасность союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что продажа запрошенных средств связи улучшит коммуникационные возможности ВС Польши и будет способствовать достижению военных целей Варшавы по модернизации боевого потенциала, а также дальнейшего повышения совместимости с ВС США и других союзников. При этом ВС Польши не испытают затруднений при принятии оборудования на вооружение.

Основным подрядчиком поставки выбрана компания L3Harris Technologies.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.