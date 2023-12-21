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Lenta.ru

Названы требования к дрону для борьбы с Украиной и НАТО в Черном море

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Украинский морской дрон «Маричка»
Украинский морской дрон «Маричка».
Источник изображения: lenta.ru

Военный эксперт, полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин высказался о разрабатываемом в России дроне для борьбы с силами Украины и НАТО в Черном море. В беседе с «Лентой.ру» Кошкин назвал требования к подобному беспилотнику, главное из которых — иметь большой запас хода.

«Нужны дроны с увеличенной дальностью и запасом хода. Дрон должен быть способен долго находиться в рабочем состоянии. Вся аппаратура, которая обеспечивает разведку и наведение, оптика — все это должно быть самого высокого качества», — сказал эксперт.

При этом Кошкин выразил уверенность в том, что российская оборонная промышленность сможет реализовать подобный проект в ближайшее время.

«Мы впервые за всю историю России и Советского союза стали обладателем ракетно-ядерного оружия с гиперзвуковыми носителями — ничего подобного в мире нет, мы на первом месте. Так что дроны мы уж тем более в состоянии сделать какие угодно», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что в России ведется разработка мощного дрона для борьбы с техникой Украины и НАТО в Черном море. Источник уточнил, что корпус аппарата будет сделан не из углеволокна, поскольку его видно в радары. «Мы используем, скажем так, другие композитные материалы», — отметил он.

По его словам, дальность работы беспилотника составит до 20 километров с полезной нагрузкой до 10 килограммов с возможностью увеличения до 100 в зависимости от требований заказчика. Источник добавил, что при необходимости производство дронов можно будет достаточно быстро масштабировать.

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