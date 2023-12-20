Войти
Военное обозрение

Отставной контр-адмирал ВМС США: НЛО - технологии, способные дать преимущество в любом военном конфликте

646
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Отставной контр-адмирал ВМС США и экс-администратор американского Национального управления океанических и атмосферных исследований Тим Галлодет, ранее публично заявивший, что считает НЛО – историей века, считает, что нашу планету регулярно посещают представители нечеловеческого разума с технологиями и намерениями, которых мы не понимаем.

Американские СМИ отмечают, что услышать подобное от бывшего высокопоставленного офицера ВМС США несколько странно и неожиданно. При этом бывший американский контр-адмирал утверждает, что абсолютно уверен в существовании нечеловеческого внеземного разума. Галлодет является одним из самых высокопоставленных госчиновников США, публично заявивших о своей уверенности в реальности существования инопланетян.

По его словам, внеземные технологии следует тщательно изучить, поскольку в будущем обладание ими может дать преимущество в любом военном конфликте. Именно по этой причине, по словам Галлодета, американские власти не раскрывают миру природу этих технологий, которые в настоящее время уже удалось обнаружить.

Однако, по мнению отставного контр-адмирала ВМС США, настало время обнародовать информацию о контактах с нечеловеческим разумом - этим сведениям пора стать достоянием общественности.

Ранее сообщалось, что выступая в конгрессе США несколько офицеров американской армии рассказали о предполагаемых секретных военных программах, якобы основанных на технологиях, полученных в результате обнаружения потерпевших крушения неопознанных летающих объектов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
07.05.2013
США одобрили продажу БЛА RQ-4 «Глобал Хоук» Республике Корея
03.09.2012
ВВС США модернизируют истребители F-15 и F-16
16.12.2011
Рейтинг 10 наиболее значимых поставочных программ и контрактов России по итогам 2011 года в сегменте военных вертолетов
21.02.2011
Уголовное дело настигло спутники ГЛОНАСС
25.02.2010
ПАК ФА заставит американцев изменить программу развития тактической авиации
03.12.2008
Проведены испытания "лазерной пушки", установленной на Boeing
27.08.2007
Неавиационный МАКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 21:24
  • 186
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.12 20:15
  • 57561
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 20.12 17:04
  • 1
Министр обороны Германии заявил, что знает планы Путина (Pravda, Словакия)
  • 20.12 16:44
  • 3
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 20.12 15:49
  • 1
СМИ: Меркель могла бы стать главным претендентом на роль посредника по Украине
  • 20.12 14:31
  • 0
Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе
  • 20.12 05:57
  • 1
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 20.12 05:35
  • 390
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»
  • 19.12 16:33
  • 1
Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин
  • 19.12 15:28
  • 0
"Полонез" в Азии: Вьетнам оценивает возможности сотрудничества
  • 19.12 15:24
  • 1
Военкор: В Минобороны поручили провести значительное штатное усиление боевого фактора БПЛА и повысить потенциал РЭБ и РЭР
  • 19.12 11:52
  • 2
В Ижевске задержали украинского агента, готовившего теракт
  • 19.12 11:46
  • 1
"Ракетная сколопендра": "Ростех" показал новых монстров