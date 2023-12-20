Отставной контр-адмирал ВМС США: НЛО - технологии, способные дать преимущество в любом военном конфликте

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Отставной контр-адмирал ВМС США и экс-администратор американского Национального управления океанических и атмосферных исследований Тим Галлодет, ранее публично заявивший, что считает НЛО – историей века, считает, что нашу планету регулярно посещают представители нечеловеческого разума с технологиями и намерениями, которых мы не понимаем.

Американские СМИ отмечают, что услышать подобное от бывшего высокопоставленного офицера ВМС США несколько странно и неожиданно. При этом бывший американский контр-адмирал утверждает, что абсолютно уверен в существовании нечеловеческого внеземного разума. Галлодет является одним из самых высокопоставленных госчиновников США, публично заявивших о своей уверенности в реальности существования инопланетян.

По его словам, внеземные технологии следует тщательно изучить, поскольку в будущем обладание ими может дать преимущество в любом военном конфликте. Именно по этой причине, по словам Галлодета, американские власти не раскрывают миру природу этих технологий, которые в настоящее время уже удалось обнаружить.

Однако, по мнению отставного контр-адмирала ВМС США, настало время обнародовать информацию о контактах с нечеловеческим разумом - этим сведениям пора стать достоянием общественности.

Ранее сообщалось, что выступая в конгрессе США несколько офицеров американской армии рассказали о предполагаемых секретных военных программах, якобы основанных на технологиях, полученных в результате обнаружения потерпевших крушения неопознанных летающих объектов.