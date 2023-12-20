Румыния намерена закупить в США ПТРК "Джавелин" – DSCA

ЦАМТО, 19 декабря. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Румынии в рамках программы "Иностранные военные продажи" противотанковых ракет "Джавелин" и сопутствующего оборудования. Полная стоимость заказа может составить 80 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 12 декабря.

Правительство Румынии обратилось к администрации США с запросом о возможности покупки до 263 противотанковых ракет FGM-148F "Джавелин" и 26 легких прицельно-пусковых установок LWCLU (lightweight command launch unit).

Запрос также включает тренажеры для улучшения базовых навыков, имитационные ракеты, техническую помощь директората по оказанию помощи в обеспечении безопасности (Security Assistance Management Directorate - SAMD); техническую поддержку офиса по реализации проекта тактических авиационных и наземных боеприпасов (TAGM), а также другие связанные элементы логистической и программной поддержки.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит безопасность союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что продажа ПТУР позволит повысить возможности Румынии по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет увеличения оборонительного потенциала. При этом ВС Румынии не испытают затруднений при принятии ракет на вооружение.

Основным подрядчиком проекта выбрано совместное предприятие Javelin Joint Venture компаний Raytheon и Lockheed Martin.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.