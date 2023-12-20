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Интерфакс-АВН

Полк РВСН в Оренбургской области оснащён ракетными комплексами "Авангард" - командующий

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Ракетный комплекс "Авангард" установили в шахту под Оренбургом
Ракетный комплекс "Авангард" установили в шахту под Оренбургом.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Увеличено количество заступивших на боевое дежурство шахтных ракетных комплексов в Калужской области

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Постановка на боевое дежурство очередного полка, оснащённого комплексами "Авангард", завершилась в Оренбургской области, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

"Что касается комплекса "Авангард" с планирующим крылатым блоком, то мы завершаем в этом году постановку очередного ракетного полка в Домбаровском ракетном соединении в Оренбургской области", - сказал Каракаев журналистам во вторник.

Он отметил, что РВСН, "выполняя задачи 2023 года, продолжают наращивать группировку".

"Если касаться новых ракетных комплексов "Ярс" подвижного грунтового базирования, то в этом году поставлен на боевое дежурство полк в Бологовском ракетном соединении. И этим полком мы завершаем перевооружение группировки "Тополь". На сегодняшний день ракетный комплекс "Тополь" - это уже история. Если касаться группировки шахтного базирования, то мы, совершенствуя группировку, увеличили количество заступивших на боевое дежурство ракетных комплексов в Козельском ракетном соединении в Калужской области", - сказал Каракаев.

Он отметил, что "все мероприятия боевой подготовки, спланированные на этот год, выполнены".

"Учения и отработка мероприятий высших степеней боеготовности ракетными полками отработана в полном объёме. Таким образом, задачи, поставленные на этот год, в целом выполнены. Доля современных образцов вооружения до конца года составит 88%. Задачи на следующий год поставлены, спланированы все мероприятия, будем выполнять", - сказал командующий.

Ранее во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в РВСН завершено перевооружение на комплекс "Авангард".

"В ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение на современный ракетный комплекс "Авангард", продолжается оснащение комплексом "Ярс", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

По открытым данным, планирующий крылатый боевой блок "Авангард" может развивать скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). В настоящее время "Авангарды" устанавливают на межконтинентальные ракеты УР-100Н УТТХ. Каракаев 24 апреля 2022 года сообщил, что гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард" может быть оснащена новая стратегическая ракета "Сармат".

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