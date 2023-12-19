Путин предупредил Финляндию о "проблемах" — комментарий финского эксперта

Солдат на посту у Президентского дворца в Хельсинки, Финляндия.

Депутат Линдберг: у финнов есть время подготовиться к российским "проблемам"

Предупреждение Путина в адрес Финляндии о "проблемах", которые могут возникнуть у нее в связи со вступлением в НАТО, вызвало тревогу в Хельсинки, пишет IS. По мнению депутата парламента Ярмо Линдберга, у финнов еще есть время, так как Россия занята сейчас конфликтом на Украине.

17 декабря президент России Владимир Путин предупредил Финляндию о "проблемах", которые могут возникнуть у нее в связи со вступлением в НАТО.

По словам Путина, Россия планирует создать в Ленинградской области военный округ и сосредоточить там "определенные воинские подразделения". Он обвинил Запад в том, что тот "затащил в НАТО Финляндию" и тем самым создал проблемы, которых раньше между двумя государствами не существовало.

Трансляция всего интервью Владимира Путина состоялась вечером 17 декабря на телеканале "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин". Отрывки интервью были анонсированы в Telegram-канале ведущего программы журналиста Павла Зарубина и в государственных СМИ.

В заявлениях президента Владимира Путина нет ничего драматичного или нового, уверен Ярмо Линдберг (Jarmo Lindberg), бывший командующий Силами обороны и нынешний депутат парламента (партия "Национальная коалиция").

"Это не сенсация. Эти слова уже звучали ранее, теперь они просто повторяются из уст президента", —говорит Линдберг.

Ярмо Линдберг подразумевает заявление министра обороны Сергея Шойгу в декабре 2022 года о создании двух новых военных округов в качестве противодействия членству Финляндии и Швеции в НАТО. Тогда сообщалось о планах сформировать Московский и Ленинградский военные округа.

Как и нынешние громкие заявления, сама реформа тоже не будет чем-то новым, ведь Ленинградский военный округ существовал и раньше, отмечает Линдберг. В 2010 году действовавшие ранее Ленинградский и Московский военные округа были объединены в Западный военный округ.

"Так что планы, озвученные Путиным, — это возвращение к старому".

Однако, по мнению Ярмо Линдберга, Россия все же не сможет за несколько лет разместить у восточной границы с Финляндией столько же военных, сколько там находилось до начала конфликта на Украине.

"России будет непросто разместить у границы сухопутные войска с потенциалом, который она имела до начала военной операции. Не говоря о том, чтобы разместить больше сил".

В частности, войска сухопутных сил были выведены с территорий у восточной границы Финляндии, а также с других участков по всей России и переброшены для боевых действий на Украину, где они понесли большие потери.

"В таком состоянии их точно не вернут к финской границе".

"Гарнизоны сейчас опустели более чем вполовину по всей России".

Пока продолжаются военные действия, все возможные военные силы и новое вооружение в первую очередь будут отправляться на Украину, полагает Ярмо Линдберг. Он также считает, что, когда военная операция на Украине в конце концов закончится, — вне зависимости от ее исхода — Россия, скорее всего, разместит на Украине или в соседних странах больше войск, чем до начала военных действий.

"Что опять создает сложности для отправки большего количества войск в другие регионы".

По мнению Линдберга, даже если Россия сможет приобрести достаточное количество техники, остается вопросом, где ей взять достаточное количество военных.

При анализе заявлений Путина следует отметить, что оборона Финляндии находится на хорошем уровне и что после начала конфликта на Украине на нее было выделено больше ресурсов, чем раньше, напоминает Ярмо Линдберг.

Предыдущее правительство Финляндии выделило для Сил обороны дополнительное финансирование в размере почти трех миллиардов евро. Среди прочего, были произведены закупки нового вооружения, была увеличена численность военных и количество учений по закреплению навыков и повышению квалификации военных.

Нынешнее правительство недавно приняло решение увеличить производство боеприпасов в Финляндии более чем в два раза. В наращивание объемов производства боеприпасов планируется инвестировать около 24 миллионов евро.

По словам Ярмо Линдберга, помимо высокого уровня обороны безопасность Финляндии будут гарантировать членство страны в НАТО и соглашение с США о сотрудничестве в сфере обороны, которое будет подписано сторонами 18 декабря в Вашингтоне.

"Финляндия совершенно по-новому готовится к тому, с чем, возможно, придется столкнуться России в случае реформирования Ленинградского военного округа".

Автор: Катри Тарккала (Katri Tarkkala)