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D-Russia.ru

Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: D-Russia.ru

Цифровой двойник Владимира Путина, представившийся «студентом СПбГУ», сегодня в ходе прямой линии президента России задал вопрос об опасностях, которые несут искусственный интеллект (ИИ) и нейросети; предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, это направление нужно возглавить, ответил Путин.

Предотвратить развитие искусственного интеллекта, в том числе сверхинтеллекта, который начинает чувствовать, который различает запахи, у него появляются когнитивные возможности, который сам себя развивает. Предотвратить развитие невозможно. А значит, нужно возглавить. Во всяком случае, нужно сделать все для того, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении, — сказал президент.


К чему приведет развитие ИИ, по словам Путина, никто не знает. При этом мировым лидерам необходимо договариваться, «чтобы не создать условий, которые могут привести к каким-то опасностям для человечества».

В своё время, когда ядерная энергия превратилась в ядерную бомбу, и поняли, что угроза для тех, кто владеет этим оружием, нарастает, тогда начали договариваться. Так же будет, наверное, и с ИИ, предположил Путин.

Когда лидеры этого направления развития осознают, что возникают какие-то угрозы, тогда, наверное, начнут договариваться. Но до этого реально никаких договоренностей достичь вряд ли удастся. Но думать над этим, конечно, нужно уже сегодня, — добавил президент.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
AI
Ядерный щит
ЯО
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1 комментарий
№1
19.12.2023 16:33
У России может быть свой подход... Вспомним фильм "Его звали Роберт". Там чётко были озвучены проблемы, которые надо решить, чтобы мы реально "возглавили", а не делали аналоги Gemini или GPT 4. Речь идёт именно о гуманизме, о наличии внутреннего ребёнка - индивидуальной системы ценностей и ассоциаций, которая формируется в детстве. Без этого создать ИИ, уважающего человеческие ценности нереально, но без этого игры с нечеловеческим разумом, способным ставить себе цели и достигать их, реально опасны.
Это игры со львом. Вспомним Берберовых - добрейший Кинг 1 был воспитан и семьёй и собачкой, которая ему в раннем детстве объяснила правила поведения, а Кинг2, воспринимался хозяевами так, как будто он уже воспитан и они упустили воспитательный момент, и когда он осознал свою силу он убил мальчика, потому что Табу не было своевременно заложено. Это пример того, насколько тонок процесс формирования гуманной личности, способной интегрироваться в человеческое общество, а не стать монстром (кадавром)).
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