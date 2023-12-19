Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин

Цифровой двойник Владимира Путина, представившийся «студентом СПбГУ», сегодня в ходе прямой линии президента России задал вопрос об опасностях, которые несут искусственный интеллект (ИИ) и нейросети; предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, это направление нужно возглавить, ответил Путин.

Предотвратить развитие искусственного интеллекта, в том числе сверхинтеллекта, который начинает чувствовать, который различает запахи, у него появляются когнитивные возможности, который сам себя развивает. Предотвратить развитие невозможно. А значит, нужно возглавить. Во всяком случае, нужно сделать все для того, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении, — сказал президент.

К чему приведет развитие ИИ, по словам Путина, никто не знает. При этом мировым лидерам необходимо договариваться, «чтобы не создать условий, которые могут привести к каким-то опасностям для человечества».

В своё время, когда ядерная энергия превратилась в ядерную бомбу, и поняли, что угроза для тех, кто владеет этим оружием, нарастает, тогда начали договариваться. Так же будет, наверное, и с ИИ, предположил Путин.

Когда лидеры этого направления развития осознают, что возникают какие-то угрозы, тогда, наверное, начнут договариваться. Но до этого реально никаких договоренностей достичь вряд ли удастся. Но думать над этим, конечно, нужно уже сегодня, — добавил президент.