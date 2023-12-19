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ЦАМТО

Япония намерена приобрести в США УР AIM-9X "Сайдуиндер" – DSCA

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Установка ракеты AIM-9X
Установка ракеты AIM-9X.
Источник изображения: Фейсбук

ЦАМТО, 18 декабря. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" управляемых ракет малой дальности AIM-9X Блок-2 "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух" и сопутствующего оборудования.

Полная стоимость соглашения может составить 59,03 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 15 декабря.

Правительство Японии обратилось к США с запросом на приобретение 44 управляемых ракет AIM-9X Блок-2 "Сайдуиндер" и 29 учебных авиационных ракет AIM-9X CATM (Captive Air Training Missiles).

Запрос также включает поставку контейнеров для ракет, запасных частей и агрегатов; вспомогательного и испытательного оборудования; технической документации; обучение личного состава и учебное оборудование; ремонт ремонтопригодных изделий; техническую помощь, инженерную и логистическую поддержку представителей правительства США и подрядчиков, поддержку доставки, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит безопасность основного союзника в Индо-Тихоокеанском регионе.

В уведомлении отмечается, что продажа позволит улучшить возможности Японии по противодействию существующим и перспективным угрозам в регионе. Поставка дополнит возможности ВС США, и увеличит боевой потенциал союзных стран в регионе с высокой угрозой.

Основным подрядчиком программы поставки выбрана RTX Corporation.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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США
Япония
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AIM-9
Проекты
Военные учения
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