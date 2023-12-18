Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" вошел в Аденский залив на фоне осложнения ситуации в Красном море - СМИ

Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Dwight Eisenhower прибыла в район Аденского залива к югу от Йемена для поддержки американских ответных мер на атаки хуситов на юге Красного моря, сообщило в воскресенье издание Politico, ссылаясь на информированный источник.

По словам источника, Пентагон предоставил возможность командованию группы по нанесению ударов по йеменским хуситам.

Авианосец был отозван из района патрулирования в Персидском заливе, где он находился до последнего времени.

Как сообщало издание The War Zone, ссылаясь на представителя Пентагона, в ходе ближневосточного турне, начавшегося в воскресенье, министр обороны США Ллойд Остин объявит о планах проведения операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) с участием многонациональных сил по противодействию угрозам со стороны йеменских хуситов в Красном море.

Информация об операции появилась вслед за перехватом в минувшую субботу американским и британским эсминцами 15 беспилотников, выпущенных йеменскими хуситами по коммерческим судам на юге Красного моря, отмечает издание.

Данные о том, корабли каких стран могут принять участие в операции, пока не раскрываются.

В настоящее время на юге Красного моря на патрулировании находятся эсминцы USS Carney и USS Mason ВМС США, эсминец британского королевского флота HMS Diamond, а также фрегат ВМС Франции FS Languedoc. Как сообщило 16 декабря издание Bild, Германия в начале следующего года также собирается отправить в южную часть Красного моря фрегат F221 Hessen для совместных действий с западными партнерами по защите торгового судоходства.