Шеф Пентагона объявит о проведении операции против йеменских хуситов в ходе поездки на Ближний Восток - СМИ

Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин в ходе ближневосточного турне объявит о планах проведения операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) с участием многонациональных сил по противодействию угрозам со стороны йеменских хуситов в Красном море, сообщает издание The War Zone, ссылаясь на представителя Пентагона.

Как указывает издание, информация об операции появилась вслед за перехватом в минувшую субботу американским и британским эсминцами 15 беспилотников, выпущенных йеменскими хуситами по коммерческим судам на юге Красного моря.

Информация о том, корабли каких стран могут принять участие в операции, пока не раскрывается.

В настоящее время на юге Красного моря на патрулировании находятся эсминцы USS Carney и USS Mason ВМС США, эсминец британского королевского флота HMS Diamond, а также фрегат ВМС Франции FS Languedoc. Как сообщило 16 декабря издание Bild, Германия в начале следующего года также собирается отправить в южную часть Красного моря фрегат F221 Hessen для совместных действий с западными партнерами по защите торгового судоходства.