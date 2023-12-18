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Военное обозрение

«Более пяти тысяч военнослужащих США – сидячие мишени»: американский эксперт призвал Вашингтон вывести войска из Ирака

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Американские солдаты охраняют авиабазу Аль-Каяра в Ираке, используемую для снабжения незаконных вооруженных формирований в Сирии. Фото Reuters
Американские солдаты охраняют авиабазу Аль-Каяра в Ираке, используемую для снабжения незаконных вооруженных формирований в Сирии. Фото Reuters.

Вооруженным силам США следует отказаться от присутствия на территории Ирака и покинуть территорию этой страны. С таким заявлением выступил американский военный эксперт, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, опубликовав соответствующий пост в социальной сети.

Аналитик считает военное присутствие Соединенных Штатов в Ираке «стратегической катастрофой» для Вашингтона. Цели этого присутствия непонятны, а США потерпели в Ираке очевидную неудачу, да еще и создали своими действиями хаос в регионе.

Более пяти тысяч военнослужащих США на 12 или 13 военных базах в Ираке – сидячие мишени

- подчеркнул американский военный эксперт.

Макгрегор призывает к выводу войск США с территории Ирака. Тем более, что сейчас на Ближнем Востоке активизировались радикальные группировки, которые регулярно атакуют американские военные объекты в Сирии и Ираке с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов. Бороться с этими атаками американская армия если и может, то с трудом.

Напомним, что американское военное присутствие в Ираке продолжается двадцать лет. 20 марта 2003 года США начали военную операцию «Иракская свобода» с целью свержения президента Саддама Хусейна. В итоге Хусейна действительно свергли, однако после этого страна погрузилась в полный хаос, миллионы иракцев стали беженцами, появились многочисленные террористические организации.

Спустя два десятилетия никаких изменений ситуации не происходит, что свидетельствует о бессмысленности американского военного присутствия, если только не брать в расчет доходы оборонной промышленности и различные коррупционные схемы генералитета и высших чиновников американской администрации.

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Ирак
Сирия
США
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