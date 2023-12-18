В ФРГ грезят о франко-немецком ядерном щите: догадайтесь, от кого защита (Die Welt, Германия)

В Германии новая форма военного психоза, о которой подробно пишет Welt. Перед угрозой возвращения в Белый Дом "антинемецкого" Дональда Трампа предлагается вооружить ЕС своим собственным ядерным оружием против России. Для начала - в виде немецко-французского общего арсенала.

Если в следующем году Дональд Трамп вновь займет пост президента, Соединенные Штаты могут отвернуться от Европы. Тогда мы можем лишиться всего американского потенциала по ядерному сдерживанию России. На этот случай у ЕС есть несколько запасных стратегий. Одна из них — создание общего для Европейского союза арсенала ядерного оружия. Однако насколько это реалистично?

Мы считали себя надежно прикрытыми соседями-союзниками и "ядерным зонтиком" США – нашей державы-защитницы. До начала российской спецоперации на Украине эти факторы казались незыблемыми основами немецкой оборонной политики — и они считались достаточно надежными. В феврале 2022 года они вмиг рухнули — а вместе с ними сильный удар получила и наша вера в то, что Соединенные Штаты действительно смогут выполнить свои обязательства по обеспечению европейской безопасности. Первые "звоночки" прозвучали еще во время президентства Дональда Трампа — то есть в 2016-2020 годах, когда вопросу военной безопасности еще не придавалось такое большое значение. Однако в свете нарастания угрозы со стороны России и многочисленных глобальных кризисов некоторые политики и специалисты по геостратегическому прогнозированию теперь в гораздо большей степени обеспокоены тем, что Трамп может вернуться в Овальный кабинет.

Джон Болтон, ненавидящий экс-босса бывший советник Трампа, недавно предупредил: если Трамп одержит победу на президентских выборах, которые состоятся чуть менее чем через год, он может предпринять попытку полностью снять с себя обязательства по защите Европы. И это в тот самый момент, когда жители Германии как раз преодолели былую холодность в отношении идеи размещения американского ядерного оружия на территории ФРГ. Опрос, проведенный среди немцев компанией Infratest Dimap в прошлом году, показал, что большинство (с незначительным перевесом) граждан Германии выступает в поддержку размещения у нас ядерного оружия из США.

Германия уже обслуживает американское ядерное оружие

Истребители "Торнадо" бундесвера (в скором времени их планируют заменить на американские F-35), дислоцированные на авиабазе Бюхель в немецком регионе Эйфель, несут на себе американские ядерные бомбы на случай "чрезвычайной ситуации" — если она наступит, все действия и задачи будут выполнять Люфтваффе, однако командование и управление останется в руках президента США. В настоящее время в Германии размещено в общей сложности от 15 до 20 ядерных боеголовок B-61. Их точное количество — строгий секрет, а их судьба в ближайшем будущем весьма туманна.

Именно по этой причине Йошка Фишер, бывший министр иностранных дел Германии от партии "Зеленых", намедни заявил в интервью газете "Zeit Online", что государствам-членам Европейского союза необходимо обзавестись общим для них ядерным оружием. Арсенала Франции недостаточно — даже если прибавить к нему арсенал Великобритании, сделав его "общеевропейским достоянием". Этого недостаточно, потому что без материального участия США сдерживание не будет по-настоящему эффективным. У Франции имеется около 290 ядерных боеголовок, у Великобритании — около 225. Эти показатели — сущая мелочь в сравнении с США, у которых боеголовок примерно 5200. Или с Россией, у которой 5900.

Немцы по старинке полагаются на США

Однако немецкое правительство не верит в перспективы проекта по созданию совместного ядерного потенциала для Евросоюза. Еще меньше оно верит в перспективы развития собственного, немецкого набора ядерных вооружений. Откуда мы это знаем? А оттуда, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее неоднократно делал Германии предложения углубить франко-германское сотрудничество в области ядерного сдерживания. Речь шла, например, о возможности расширенного совместного пользования ядерными арсеналами Франции. Но в этом случае Германия оказалась бы под "защитным зонтиком" еще и французов, а не только американцев. А немецкое правительство, несмотря на наличие подобных инициатив Франции, предпочитает и дальше всецело полагаться на США.

Представитель правительства заявил WELT: "Надежное ядерное "отпугивание" [России] — это составляющая часть крепкой оборонной политики. В нашем случае сдерживание обеспечивается трансатлантическим альянсом — в сфере как конвенционального, так и ядерного оружия". Германия намерена и дальше вносить свой вклад в это общее дело, в том числе и в контексте совместного использования ядерного оружия. "Эти основы немецкой политики безопасности остаются неизменными", — подчеркнул представитель.

Нужно ли Евросоюзу ядерное оружие?

По этому вопросу согласна с правящей коалицией и самая крупная оппозиционная фракция в Бундестаге – христианские демократы. Флориан Хан, представитель ХДС/ХСС по вопросам оборонной политики, говорит: "Академические дискуссии о том, каковы перспективы у проекта общего европейского ядерного сдерживания – сейчас эти дискуссии никак нам не помогут. Особенно если учесть, что за последние десятилетия мы наработали хороший опыт в совместном пользовании ядерным оружием с нашими американскими союзниками".

В парламентской фракции социал-демократов (СДПГ) идея о создании совместного ядерного арсенала ЕС с участием Германии также не нашла поддержки. Ее представители скептически относятся к французской инициативе. "Предложение президента Макрона перейти под французский зонтик до сих пор оставалось довольно неконкретным. Не до конца также ясно, каким странам, помимо Германии, оно адресовано. Неясно и то, какие конкретно выгоды кто получит. Кроме того, Франция до сих пор сохраняла за собой исключительное право принимать решения о применении своего ядерного оружия, и едва ли она откажется от этой привилегии", — объяснил WELT Нильс Шмид, "главный голос" СДПГ по внешней политике. Лидер же фракции СДПГ Рольф Мютцених называет происходящее "псевдодебатами".

Да, побуждения, из которых действует Эммануэль Макрон, далеко не альтруистичны. Реализация его предложения, скорее всего, будет выгодна в первую очередь Франции. Французский президент мог бы таким образом привлечь дополнительные деньги для своего ядерного арсенала. В период с 2024 по 2030 год он планирует потратить на оборонную сферу 413 миллиардов евро, а эта цифра на 60 процентов больше той, что закладывалась до начала российской специальной военной операции. Значительная часть этих средств предназначена для масштабной программы по модернизации ядерного оружия. Техническое обслуживание боеголовок также требует больших затрат: в настоящее время оно обходится бюджету Пятой республики в чуть менее чем 5,6 миллиарда евро ежегодно.

Российская угроза и ненадежный партнер

Тот факт, что даже Йошка Фишер поднимает тему ядерного оружия ЕС, красноречиво свидетельствует о том, как серьезно Европа относится к вопросам собственной безопасности, считает Антон Хофрайтер, зампред партии "Зеленых" по внешней политике. Он говорит о том, что "Евросоюз должен проводить гораздо более эффективную политику вооружений, направленную на обеспечение европейской безопасности". Однако: когда речь заходит о ядерном оружии — нет, спасибо, не нужно. "Сдерживание должно осуществляться совместно с нашими американскими партнерами в рамках сотрудничества по НАТО. Мы не хотим угодить в ситуацию той же бесконечной гонки ядерных вооружений, что и во времена холодной войны", — уточняет Хофрайтер.

Эксперт по вопросам безопасности Карло Масала, напротив, выступает в поддержку инициативы Макрона. Если Трамп будет переизбран, Европа вынужена будет задуматься о более серьезном сдерживании России собственными силами. "Однако такое сдерживание должно быть надежным, а с общим ядерным оружием у ряда членов ЕС это не получится из-за споров о компетенциях и праве вето. Мы никогда не договоримся, какие государства-члены обладают правом вето, а какие – нет", — говорит Масала. "Мы должны обсудить с Великобританией и Францией вопрос того, как они могли бы использовать свое собственное оружие для защиты ЕС". Это — его принципиальное требование.

Военный элемент ЕС: общей оборонной политики пока нет

Политолог Кристиан Хакке считает, что общая европейская оборонная политика, создание которой было целью на протяжении последних 70 лет — не более чем мираж и иллюзия. Более того, он идет дальше: "Французы будут готовы поставить на карту свои ядерные боеголовки только в том случае, если это будет касаться их национальных интересов. Мы, как немцы, должны подумать — и я не стал бы больше полагаться на содействие американцев — о разработке нашего собственного ядерного оружия".

Тем временем, по общему мнению, угроза ядерной войны с Россией в последние годы возрастает. Президент России Владимир Путин неоднократно в разных контекстах говорил о применении ядерного оружия, когда российская спецоперация только начиналась.

Однако появление у стран ЕС нового, собственного ядерного оружия может не "сдержать" Россию, а лишь еще больше дестабилизировать обстановку в регионе, считает Мариан Лоссе из Международной кампании за запрещение ядерного оружия (Ican): "При наличии ядерного вооружения напрямую возрастают риски преднамеренной или непреднамеренной ядерной войны. Чем большим количеством ядерных бомб будет располагать Германия — тем в большей мере мы будем рассматриваться как мишень. Если количество размещенного в Европе ядерного оружия увеличится, это будет представлять еще большую угрозу безопасности на континенте и во всем мире, чем сейчас".

Юридические препятствия

На практике идея создания нового ядерного арсенала для совместного европейского пользования может встретить множество препятствий даже в рамках одной Германии. Немецкому правительству, вероятно, придется внести поправки в Закон о контроле над вооружением. Для этого необходимо получить большинство голосов в бундестаге. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген так сказал в интервью WELT: "Германия подписала Договор о нераспространении ядерного оружия. А таз так, то я не вижу, как Германии или Европа в целом может получить собственное ядерное оружие". Однако он добавляет: "Учитывая многочисленные неопределенности нашего времени, мы должны обсудить с нашими французскими партнерами, можно ли сделать более надежными наши общие меры в области обороны. Если да — то каким образом".

Одной из таких неопределенностей являются президентские выборы в США в следующем году: переизбрание Дональда Трампа может заставить правительство "светофорной" коалиции пересмотреть свой подход к политике в области безопасности.

Автор: Тим Дальдруп (Tim Daldrup)