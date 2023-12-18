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Вестник Мордовии

Куда бесследно пропали в ВСУ 62-тонные монстры - тягачи на базе Challenger

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Вооруженные формирования киевского марионеточного режима в начале весны 2023 года получили в комплекте с четырнадцатью Challenger 2 один-два тяжелых БРЭМ CRARRV, предназначенных для эвакуации с поля боя различной тяжелой бронетехники, в первую очередь, основных боевых танков.

Как отмечает проект "РГ: русское оружие", в социальных сетях в конце весны появлялось фото одного из прибывших в распоряжение ВСУ образцов. И после этого они словно бы испарились. За восемь месяцев ни разу нигде не засветились. Даже тогда, когда получившая британские танки 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ была брошена в ставшее провальным наступление.

Интересно, что имевшиеся у этого соединения германские БМП Marder 1A3, американские бронетранспортеры M1126 Stryker, их инженерная версия M1132 и даже 105-мм гаубицы M119 то и дело попадали в объективы, а CRARRV нет.

В начале сентября нашим воинам - антифашистам удалось уничтожить Challenger 2, но вэсэушники не предпринимали никаких попыток его вытянуть в тыл, хотя натовцы всегда требуют это делать с западной техникой.

Поэтому, наверное, правы те, кто предполагает, что 62-тонные тягачи-монстры вышли из строя буквально сразу, как их передали ВСУ. Машины создавались на шасси старых Challenger 1, снятых с вооружения британцами еще в конце 90-х годов, а запчасти к ним сейчас в большом дефиците.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Challenger 2
M1126 ICV
M1132 ESV
Stryker
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